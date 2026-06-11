Fórum Democrático debate demandas da Zona Sul em Pelotas

Encontro ocorreu na Associação Comercial de Pelotas. Larissa Moraes / Arquivo pessoal

A Zona Sul recebeu nesta quinta-feira (11) mais uma etapa do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, promovido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A plenária ocorreu na sede da Associação Comercial de Pelotas (ACP) e reuniu lideranças políticas, gestores públicos e representantes de entidades da região.

O encontro integra uma série de debates realizados pelo interior do Estado e tem como tema, neste ano, "Municipalismo agora: a voz e a vez dos municípios". A proposta é levantar demandas regionais e contribuir para a construção de ações que possam ser encaminhadas pela Assembleia Legislativa.

Segundo o diretor do Fórum Democrático, Roque Bakof, os encontros buscam estimular a participação das comunidades na discussão de problemas e soluções para os municípios.

— É uma oportunidade que a própria comunidade se ouve, se entende, se desperta para algumas necessidades, e juntos nós vamos construir soluções. Muitas vezes saem soluções no próprio momento do evento, ou então, as que não ocorrem aqui, depois a presidência da Assembleia dá encaminhamento — afirmou.

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Entre os principais temas apresentados durante a plenária estiveram o pacto federativo, o modelo tributário brasileiro e os desafios enfrentados pelos municípios diante das mudanças climáticas.

Participantes também destacaram a necessidade de ampliar investimentos em prevenção e adaptação a eventos extremos, como estiagens e enchentes, que têm impactado com frequência diferentes regiões do Estado, incluindo a Zona Sul.

A plenária em Pelotas foi a sexta realizada pelo Fórum Democrático em 2026. As contribuições recolhidas nos encontros regionais serão reunidas pela Assembleia Legislativa para subsidiar debates e encaminhamentos futuros.



