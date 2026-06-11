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Fórum Democrático debate demandas da Zona Sul em Pelotas

Encontro reuniu lideranças e representantes de entidades para discutir temas como pacto federativo, tributação e impactos das mudanças climáticas

Douglas Dutra

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