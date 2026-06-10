Câmara de Pelotas aprova projeto que torna permanente o programa Vida Ativa

Em 13 anos, Vida Ativa soma um histórico de atendimento a cerca de 35 mil alunos. Reprodução / Prefeitura de Pelotas

O programa Vida Ativa + está mais próximo de se tornar uma política pública permanente em Pelotas. A Câmara de Vereadores aprovou, na tarde desta quarta-feira (10), a Mensagem 10, projeto encaminhado pelo Executivo que institui a iniciativa voltada à promoção da atividade física, do lazer e da qualidade de vida no município.

A proposta recebeu 15 votos favoráveis e nenhum contrário. Os vereadores também aprovaram três emendas parlamentares — duas aditivas, de autoria de Arthur Halal (PP) e Paulo Coitinho (Cidadania), e uma substitutiva, apresentada por César Brisolara (PSB).

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Com a aprovação, o programa deixa de ser uma ação vinculada a uma gestão específica e passa a integrar de forma permanente as políticas públicas do município. O texto agora retorna ao Executivo para análise e sanção.

Entre as alterações aprovadas pelo Legislativo está a previsão de realização de um concurso público em até 12 meses para a formação das equipes permanentes de profissionais que atuarão no programa.

O prefeito ainda avaliará se sanciona integralmente o projeto ou se vetará as modificações incluídas pelos vereadores.

Histórico de impasses

A votação ocorre após meses de impasse envolvendo a continuidade do programa. Em março, as atividades do então Vida Ativa foram interrompidas depois que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara considerou inconstitucional a proposta do Executivo para contratação emergencial de profissionais.

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Na ocasião, o relator do projeto na CCJ, vereador Cristiano Silva (União Brasil), argumentou que a proposta apresentava inconsistências relacionadas ao custo estimado de R$ 1,5 milhão por ano e à falta de detalhamento sobre os locais de atuação dos profissionais previstos para contratação.

A prefeitura contestou a interpretação e afirmou que a descentralização das atividades, distribuídas em dezenas de pontos da área urbana e rural, inviabilizava a definição prévia de locais específicos para cada servidor.

Após a rejeição de recursos apresentados pelo governo, a administração precisou reorganizar as atividades utilizando professores da rede municipal e outros servidores para evitar a paralisação total do atendimento.

Impacto social

Criado há 13 anos, o programa soma cerca de 35 mil alunos atendidos ao longo de sua trajetória. O público é formado principalmente por pessoas com mais de 50 anos e moradores com renda de até dois salários mínimos.

Durante a suspensão das atividades, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude alertou para os impactos da interrupção na saúde física e mental dos participantes, especialmente entre idosos que utilizavam o programa como espaço regular de atividade física e convivência social.



