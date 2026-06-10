Câmara de Pelotas aprova criação de fundação para assumir funcionários do Pronto Socorro

Criação da entidade decorre de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 5 de maio de 2026, sob a mediação do Ministério Público. Igor Islabão / Agencia RBS

A Câmara de Pelotas aprovou por unanimidade, na tarde desta quarta-feira (10), o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Pública Municipal Hildete Bahia da Luz. A proposta recebeu 17 votos favoráveis e serve como peça fundamental para reestruturar a gestão do pronto-atendimento de saúde no município. Todas emendas apresentados ao texto original foram rejeitadas ou retiradas durante a sessão.

A criação da entidade decorre de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 5 de maio, sob a mediação do Ministério Público. O acordo envolve a prefeitura de Pelotas e a Associação Pelotense de Assistência e Cultura (Apac) — entidade mantenedora do Hospital Universitário São Francisco de Paula (Husfp) e da Universidade Católica de Pelotas (UCPel).

Transição trabalhista e extinção gradual

O objetivo exclusivo da nova fundação é absorver e gerir os contratos de trabalho dos profissionais que atuavam no antigo Pronto Socorro municipal e que estavam vinculados à Apac. A migração dos contratos configurará sucessão de empregadores, assegurando a continuidade dos direitos adquiridos.

De acordo com o texto aprovado, o quadro de pessoal terá características bastante específicas:

Regime celetista: Os profissionais continuarão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Os profissionais continuarão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Sem estabilidade estatutária: A lei deixa claro que a integração à fundação não confere aos empregados a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal (própria de servidores públicos estatutários).

A lei deixa claro que a integração à fundação não confere aos empregados a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal (própria de servidores públicos estatutários). Quadro em extinção: O setor é considerado um "quadro especial em extinção", sendo expressamente vedada a contratação de novos empregados a qualquer título.

O setor é considerado um "quadro especial em extinção", sendo expressamente vedada a contratação de novos empregados a qualquer título. Fim da fundação: A estrutura será extinta de pleno direito assim que o último contrato de trabalho desse quadro for rescindido, após a quitação de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Os profissionais geridos pela fundação atuarão nos órgãos da rede municipal de saúde ou mediante cooperação e cessão funcional com outras esferas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Governança e próximos passos

A Fundação Hildete Bahia da Luz será uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Sua estrutura administrativa contará com uma Diretoria Executiva (composta por Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro nomeados pelo prefeito), um Conselho Fiscal e um Conselho de Administração composto por cinco membros — incluindo representantes do município, do Conselho Municipal de Saúde e um membro eleito pelos próprios empregados.

O prefeito de Pelotas, Fernando Marroni, destacou o impacto da medida:

— O empregador deixa de ser a Apac e passa a ser a fundação. O que nós estamos fazendo é garantir o emprego dessas pessoas que estavam no Pronto Socorro — diz Marroni. — A relação de trabalho continua a mesma e a garantia dos empregos está consolidada.

Com a aprovação do projeto pela Câmara, o Executivo tem agora o prazo de até 90 dias para regulamentar a lei e aprovar o Estatuto da fundação por meio de decreto. No entanto, o ato de instituição da entidade e a efetiva migração da mão de obra devem ocorrer de forma acelerada, em até 30 dias. As despesas para instalação no primeiro exercício financeiro correrão por conta de créditos especiais autorizados pelo Legislativo.



