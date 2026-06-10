Política

Decisão
Notícia

Câmara de Pelotas aprova criação de fundação para assumir funcionários do Pronto Socorro

Proposta aprovada viabiliza transição de profissionais e garante manutenção de direitos trabalhistas sob o regime da CLT

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS