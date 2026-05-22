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Multa milionária
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TCU condena ex-prefeito de Pelotas a devolver R$ 56,3 milhões por verbas de enchentes

Decisão unânime do tribunal envolve recursos federais liberados após cheias de 2009; Adolfo Fetter Júnior prepara recurso

Joanna Manhago

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