Política

Capão do Leão
Notícia

"Situação muito difícil", diz prefeito ao vetar vale-alimentação de R$ 1,2 mil para vereadores

Vilmar Schmitt oficializou decisão sobre benefício; proposta da mesa diretora da Câmara exigiria repasse extra de R$ 477 mil

Joanna Manhago

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS