"Situação muito difícil", diz prefeito ao vetar vale-alimentação de R$ 1,2 mil para vereadores

Chefe do Executivo afirmou que a decisão foi tomada após reuniões internas com a equipe de governo e diante do cenário financeiro enfrentado pelo município. Adilson Cruz / JTR

O prefeito de Capão do Leão, Vilmar Schmitt, vetou o projeto aprovado pela Câmara de Vereadores que criava um vale-alimentação de R$ 1.280 mensais para os parlamentares do município. A decisão foi oficializada nesta semana e devolve a proposta ao Legislativo, que ainda poderá manter ou derrubar o veto.

O texto havia sido aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão da última quinta-feira (21). A proposta foi apresentada pela mesa diretora da Câmara.

Em entrevista à GZH Zona Sul, Schmitt afirmou que a decisão foi tomada após reuniões internas com a equipe de governo e diante do cenário financeiro enfrentado pelo município.

— Estamos com uma situação muito difícil. Não é só nos municípios, mas também em nível estadual e federal. Precisamos trabalhar com economia e buscar alternativas para manter tudo funcionando — afirmou.

Segundo o prefeito, a criação do benefício teria impacto nas contas públicas porque exigiria repasse antecipado de recursos ao Legislativo.

— O secretário de Finanças me informou que seria necessário um adiantamento de R$ 477 mil para a Câmara para garantir esse benefício, além do aumento salarial previsto até 2028 — disse.

Atualmente, os vereadores de Capão do Leão recebem subsídio mensal de R$ 8,2 mil. O valor deve subir gradualmente até chegar a R$ 9,3 mil em 2028.

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O vale-alimentação aprovado pela Câmara seria R$ 450 superior ao pago atualmente aos servidores municipais, que recebem R$ 830. Um projeto protocolado pelo Executivo prevê reajuste desse valor para R$ 885.

“Não havia necessidade”

Schmitt afirmou que considerou a criação do benefício inadequada diante do atual cenário financeiro do município e das discussões em andamento sobre reajuste salarial dos servidores públicos.

— Estamos calculando os valores que podemos conceder de aumento ao funcionalismo. Isso acabou nos atrapalhando bastante. Entendi que seria um gasto elevado e que não havia necessidade neste momento — declarou.

O prefeito também disse acreditar que parte dos vereadores passou a rever o posicionamento após a repercussão do caso.

— Acho que eles perceberam que não havia necessidade de criar esse debate agora. Pelo que tenho acompanhado, muitos concordam com o veto — afirmou.



