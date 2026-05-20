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Projeto quer dar auxílio-alimentação de R$ 906 para vereadores de Pelotas

Vereador justifica que pagamento foi reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado

Igor Islabão

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Douglas Dutra

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