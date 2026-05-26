Projeto para criar auxílio-alimentação para vereadores em Pelotas é retirado

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Paulo Coitinho pediu a retirado da proposta. Eduarda Damasceno / Câmara de Pelotas / Divulgação

Pressionado pela repercussão negativa, o vereador Paulo Coitinho (Cidadania) anunciou na manhã desta terça-feira (26) a retirada do projeto de lei que criava o auxílio-alimentação para os 21 parlamentares de Pelotas. A proposta previa o pagamento mensal de R$ 906,24 a partir de junho, gerando um impacto anual de R$ 228,3 mil aos cofres públicos.

O recuo ocorreu durante a sessão ordinária desta terça. Na tribuna, Coitinho leu uma carta aberta direcionada à comunidade pelotense, justificando que a decisão foi tomada após "ouvir as ruas".

— Recebi diversas e diferentes manifestações, mas em sua maioria vieram de trabalhadores, servidores públicos e cidadãos que enfrentam todos os dias as dificuldades de um custo de vida cada vez mais alto. São relatos legítimos que não podem ser ignorados — declarou o parlamentar.

Pressão do funcionalismo pesou na decisão

A proposta havia sido protocolada na semana passada e gerou forte desgaste político. Enquanto os servidores do Legislativo já recebem o benefício, o funcionalismo do Poder Executivo enfrenta perdas inflacionárias e aguarda uma proposta de reposição salarial por parte da prefeitura.

Ao recuar, Coitinho admitiu o descompasso da medida com a realidade dos trabalhadores do município:

— Tenho plena consciência de que muitos servidores municipais ainda recebem auxílio-alimentação que não acompanha a realidade atual. Diante desse cenário, entendo que este não é o momento adequado para avançarmos com esse tipo de proposta — afirma.

O vereador também cobrou agilidade do Executivo no envio de um projeto de valorização para os servidores municipais e defendeu que o foco deve ser a equiparação do vale-alimentação da categoria aos valores pagos na Câmara. A medida tinha o apoio de 14 parlamentares e o endosso da Mesa Diretora.



Atualmente, o salário de um vereador em Pelotas é de R$ 18.742,91 mensais. O presidente da Casa recebe R$ 28.144,36. Com o pedido de retirada protocolado nesta terça-feira, o projeto é arquivado definitivamente e não passará pelas comissões técnicas da Câmara.



