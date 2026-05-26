Política

Recuo na Câmara
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Projeto para criar auxílio-alimentação para vereadores em Pelotas é retirado

Proposta previa benefício de R$ 906 para os 21 vereadores; autor recuou na tribuna nesta terça-feira

Igor Islabão

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