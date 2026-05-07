Prefeitura protocola projeto para criar fundação e assumir funcionários do Pronto Socorro

Marroni também anunciou propostas do Vida Ativa+ e de Conselho de Bem-Estar Animal. Douglas Dutra / Agencia RBS

O prefeito de Pelotas, Fernando Marroni (PT), anunciou na manhã desta quinta-feira (7) o envio de três projetos de lei à Câmara de Vereadores. Entre as propostas está a criação de uma fundação municipal que assumirá os vínculos trabalhistas dos profissionais que atuam no Pronto Socorro.

Atualmente, os trabalhadores são vinculados à Associação Pelotense de Assistência e Cultura (Apac), mantenedora da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e do Hospital Universitário São Francisco de Paula (Husfp).

A medida foi construída a partir de um termo de ajustamento de conduta (TAC) mediado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O objetivo, segundo o Executivo, é garantir estabilidade funcional e segurança jurídica aos trabalhadores.

— Esses trabalhadores, para que tenham garantia de emprego e de todos os direitos trabalhistas, passarão por uma transição de empregador. O empregador passa a ser essa fundação vinculada à prefeitura, suportada com recursos municipais — afirmou Marroni.

O prefeito também anunciou o envio do projeto para criar o programa Vida Ativa +. O programa anterior foi interrompido em março após a câmara rejeitar contratações emergenciais para as atividades. O novo projeto prevê a contratação de trabalhadores para o quadro de servidores.

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— No Vida Ativa nós vamos ter mais capacidade de atendimento e a contratação de mais profissionais para isso.

Segundo o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Paulo Lobo, atualmente a prefeitura tem 14 técnicos superiores em educação física. O projeto quer ampliar o quadro para 30 pessoas, inicialmente por contratação emergencial até a realização de concurso.

O terceiro projeto apresentado prevê a criação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (Combea), anteriormente denominado Conselho Municipal de Proteção Animal. Segundo o prefeito, o objetivo é regularizar a entidade para facilitar o acesso a recursos de programas federais.



