Política

Improbidade administrativa
Notícia

Prefeito de Turuçu é denunciado por contratações irregulares em "folha de pagamento paralela"

Segundo a ação, Ivan Scherdien contratou pessoas próximas de secretários sem realização de concurso público; chefe do Executivo nega improbidade administrativa

Douglas Dutra

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