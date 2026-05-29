Prefeito de Turuçu é denunciado por contratações irregulares em "folha de pagamento paralela"

Scherdien está em seu quarto mandato. Divulgação / Prefeitura de Turuçu

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou o prefeito de Turuçu, Ivan Scherdien (PP), por improbidade administrativa na contratação irregular de 19 pessoas sem a realização de concurso público. De acordo com a ação movida pelo promotor José Alexandre Zachia Alan, as contratações ocorreram entre 2023 e 2025 e formaram uma "folha de pagamento paralela".

Segundo a denúncia, as pessoas trabalhavam como autônomas e recebiam pagamentos de R$ 1.390 a R$ 4 mil, através de recibos de pagamento autônomo (RPA). As funções incluíam auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, recepcionista, monitor escolar, entrevistador social, fiscal de estradas e mecânico. Todos cumpriam carga horária e eram subordinados a secretários ou ao prefeito.

A ação sustenta que os pagamentos por RPA servem para pequenas despesas, e não para "trabalho não eventual e subordinado à hierarquia da administração". Segundo a denúncia, algumas das pessoas contratadas possuíam relação de parentesco com secretários ou filiações ao partido do prefeito e de aliados. Além disso, segundo o MPRS, a forma de contratação gera o risco de o município ser alvo de ações trabalhistas por parte dos contratados.

Segundo o último censo do IBGE, Turuçu, no sul do Estado, tem uma população de 3,4 mil habitantes. Ivan Scherdien está em seu quarto mandato como prefeito. Ele exerceu dois mandatos entre 2009 e 2016 e está em seu segundo mandato desde 2021. Em 2024, foi reeleito como o único candidato na disputa.

Na ação, o MPRS pede que Ivan Scherdien seja condenado 19 vezes por improbidade administrativa, com perda do cargo e dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público por quatro anos.

Em nota, o advogado do prefeito, Aguiner Garcia Corrêa, sustenta que as contratações ocorreram como medida transitória em razão da "insuficiência da estrutura de cargos" do município e que todos os serviços contratados foram prestados, sem enriquecimento ilícito. A defesa sustenta que demonstrará a "inexistência de ato de improbidade administrativa".

Confira a íntegra da nota da defesa:

O Prefeito Municipal Ivan Eduardo Scherdien recebe com tranquilidade o ajuizamento da ação e reafirma seu respeito às instituições e ao trabalho desempenhado pelo Ministério Público, confiando que os fatos serão devidamente esclarecidos durante a instrução processual.

As contratações mencionadas ocorreram em um contexto específico enfrentado pela Administração Municipal, marcado pela insuficiência da estrutura de cargos então existente para atender determinadas demandas de serviço público. Tratou-se de medida transitória, adotada enquanto o Município promovia a reestruturação de seu quadro funcional e implementava uma ampla reforma administrativa, posteriormente consolidada por meio de nova Lei Municipal.

Também é importante destacar que jamais houve qualquer intenção de afastar ou substituir o concurso público. Ao contrário, a atual Administração realizou o Concurso Público nº 01/2024 e, após sua homologação, promoveu mais de 30 nomeações e contratações observando a ordem de classificação dos aprovados, demonstrando, na prática, seu compromisso com a valorização do concurso público e com o ingresso regular no serviço público.

Além disso, todos os serviços foram efetivamente prestados à população, inexistindo enriquecimento ilícito, dano ao erário ou qualquer benefício pessoal decorrente das contratações questionadas.