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Oposição instaura CPI para investigar possíveis falhas na saúde em Pelotas

Comissão na Câmara aponta suspeitas de irregularidades em filas do SUS e horas extras; requerimento cita falta de transparência  

Douglas Dutra

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