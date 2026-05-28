Déficit previdenciário dos municípios é tema de encontro do TCE-RS em Pelotas

O Encontro Regional com os Legislativos Municipais ocorre na Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgação / TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) realizou nesta quinta-feira (28), em Pelotas, um encontro para discutir a situação dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) com representantes do Legislativo de 51 municípios da sul do estado.

O Encontro Regional com os Legislativos Municipais (ERLeg) ocorre na Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Os RPPS são sistemas previdenciários exclusivos para servidores públicos concursados e administrados individualmente por cada município, que definem o percentual das alíquotas. Nem todos os municípios gaúchos aderem a essa modalidade.

Durante o encontro, o objetivo do TCE-RS é convencer vereadores a aprovarem reajustes nas alíquotas para elevar o nível de contribuição. Segundo o presidente do tribunal, Iradir Pietroski, a ideia é evitar uma crise previdenciária nos municípios gaúchos.

— O político vê a pressão, diz que não pode votar porque vai aumentar a contribuição. Mas, se não fizer isso, o nosso servidor público que pagou, contribuiu, fez concurso vai se aposentar e não vai ter dinheiro, vai quebrar a prefeitura — afirma Pietroski.

Embora a votação das mudanças seja de responsabilidade das câmaras de vereadores, o TCE-RS atua na orientação técnica dos gestores e parlamentares, já que o tema envolve aumento de contribuição tanto para servidores públicos quanto para os próprios municípios.

— A recepção está além do esperado, muito boa. O pessoal está ouvindo, a recepção é muito boa, muito boa, tenho absoluta certeza de que vamos colher frutos — diz o presidente.

Segundo dados apresentados pelo tribunal, os 330 municípios gaúchos que possuem RPPS acumulam atualmente um déficit estimado em R$ 44 bilhões. O cálculo considera todo o fluxo financeiro futuro do sistema previdenciário, incluindo o pagamento de benefícios até o falecimento do último dependente vinculado aos regimes atuais.

Para o auditor do TCE-RS e palestrante no encontro Henrique Sitja, durante a conversa com os parlamentares o tom precisou ser duro, em razão da seriedade do assunto.

— É um assunto polêmico, que traz nele um aspecto político delicado e mexe com a vida no presente e no futuro dos servidores públicos. Não é uma medida que vai trazer a solução definitiva, mas é a primeira medida necessária — explica Sitja.