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Déficit previdenciário dos municípios é tema de encontro do TCE-RS em Pelotas

Evento reúne representantes do Legislativo de 51 municípios para discutir a situação dos Regimes Próprios de Previdência Social

Gabriel Veríssimo

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