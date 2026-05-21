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Câmara de Capão do Leão aprova auxílio-alimentação de R$ 1.280 para vereadores

Justificativa do projeto é baseada em entendimento do Tribunal de Contas do Estado; proposta parecida tramita em Pelotas

Douglas Dutra

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