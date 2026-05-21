Câmara de Capão do Leão aprova auxílio-alimentação de R$ 1.280 para vereadores

Projeto foi aprovado por unanimidade nesta quinta-feira. Reprodução / Câmara de Capão do Leão

A Câmara de Vereadores de Capão do Leão aprovou nesta quinta-feira (21) o projeto de lei que concede auxílio-alimentação de R$ 1.280 por mês para os parlamentares. A proposta foi aprovada por unanimidade e é assinada pelos vereadores da mesa diretora. Dos 11 parlamentares, uma estava ausente e o presidente, que assina a proposta, não votou.

O valor do auxílio-alimentação aprovado para os vereadores é R$ 450 superior ao pago atualmente aos servidores públicos do município, que atualmente é de R$ 830. Um projeto de lei protocolado pelo Executivo esta semana aumenta o vale dos servidores para R$ 885, ainda R$ 395 mais baixo que o da Câmara.

Atualmente, os vereadores de Capão do Leão recebem um subsídio de R$ 8.200 por mês, valor que subirá gradativamente até R$ 9.300 em 2028. Na justificativa do projeto, os vereadores sustentam que a legalidade do pagamento foi reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Uma proposta similar começou a tramitar hoje na Câmara de Pelotas e propõe um auxílio-alimentação de R$ 906 por mês para os 21 vereadores. O autor da proposta é Paulo Coitinho, do Cidadania, que sustenta que a concessão do auxílio equipara ao benefício que já é recebido pelos funcionários da Casa. Atualmente, os vereadores de Pelotas recebem uma remuneração de mais de R$ 18.700 por mês.

Como os vereadores votaram

A favor: Alex Falconi (PSD); André Porto (PP); Edimar Barros (Thyzyu) (PDT); Fernanda Lopes (PP); João Quevedo (PSDB); José Gomes Junior (MDB); Paulo Roberto Silva (MDB); Renato Póvoa (PT); Valdenei Nunes (PSDB).

Não votou: Rafael Peres (PSD) - presidente.