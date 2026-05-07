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Após filas, Pelotas e Rio Grande remanejam mais de 1,8 mil atendimentos eleitorais

Procura acima do esperado no encerramento do prazo gerou distribuição de senhas e reagendamentos

Gabriel Veríssimo

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