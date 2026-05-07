Após filas, Pelotas e Rio Grande remanejam mais de 1,8 mil atendimentos eleitorais

Em Pelotas, 1.051 fichas foram distribuídas. Igor Islabão / Agência RBS

O prazo para regularização do cadastro eleitoral terminou na quarta-feira (6) em todo o Brasil. Em Pelotas e Rio Grande, a alta procura nos cartórios eleitorais fez com que mais de 1,8 mil atendimentos fossem remarcados para os próximos dias.

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Em Pelotas, 1.051 fichas foram distribuídas na quarta-feira para atendimentos reagendados a partir desta quinta (7). Já em Rio Grande, cerca de 800 senhas foram entregues. Os atendimentos remarcados devem ocorrer até a próxima semana.

O último dia do prazo foi marcado por longas filas de eleitores que buscavam regularizar pendências, emitir o primeiro título ou transferir o local de votação.

Segundo o chefe da 164ª Zona Eleitoral, em Rio Grande, Giovanni Brandão, a procura neste ano superou a registrada em eleições anteriores.

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— O município teve o maior volume de procura neste início de maio, especialmente nos dias 1º, 2 e 3, além de segunda, terça e quarta-feira, quando atingimos o pico do movimento. Normalmente, não era necessária a distribuição de fichas — afirma.

Em Pelotas, a Justiça Eleitoral reorganizou a estrutura de atendimento e triplicou a capacidade para tentar absorver a demanda. Ainda assim, a procura chegou a ser cinco vezes maior do que em dias considerados normais.

Os dados consolidados sobre o número de novos eleitores e regularizações realizadas nas duas cidades ainda não foram processados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



