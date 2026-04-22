Justiça suspende eleição de Conselho do Plano Diretor de Pelotas

Em março, pleito mobilizou mais de 1.600 eleitores. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A 4ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública de Pelotas suspendeu a eleição do Conselho do Plano Diretor (Conplad), realizada no final de março. O juiz Bento Fernandes de Barros Junior determinou que o Executivo "se abstenha de promover qualquer forma de investidura, posse ou exercício de funções" enquanto o decreto 7.071/2025 tem seus efeitos suspensos.

Leia Mais Setor produtivo e Legislativo discutem desafios para 2026 em Pelotas

Leia Mais Projeto de revitalização do Calçadão de Rio Grande volta a ser debatido com lojistas

O decreto assinado pelo prefeito Fernando Marroni (PT) em agosto de 2025 previa a composição do Conplad com um terço de representantes do governo, um terço de representantes de produtores do espaço urbano, o que inclui entidades do setor da construção civil, e um terço de representantes de usuários do espaço urbano e rural, o que inclui sindicato e associações.

Em dezembro, a Câmara aprovou o decreto legislativo 923/2025, que anulava os efeitos do decreto do governo. O Legislativo sustenta que o prefeito extrapolou suas prerrogativas e que a composição do Conplad deveria ser definida por lei aprovada pela Câmara.

Em janeiro, o governo acionou a Justiça solicitando a derrubada do decreto legislativo. Em primeira instância o juiz atendeu ao pedido da gestão, apontando que o decreto preenchia um 'vácuo normativo'. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) aceitou um recurso da Câmara e reconheceu a legitimidade do Legislativo no "controle dos poderes normativos" do Executivo.

Leia Mais Casarão que abrigou a antiga Escola de Belas Artes de Pelotas passará por obras de restauro

Em nota divulgada à imprensa, o presidente da Câmara, vereador Michel Promove (PP), comemorou a decisão da Justiça. "A prefeitura levou a Câmara à Justiça e o Parlamento Municipal apenas se defendeu, argumentando sobre suas prerrogativas de fiscalizar e legislar", diz a nota.

A prefeitura de Pelotas também divulgou nota em que ressalta que a eleição do Conplad teve mais de 1.600 eleitores e foi conduzida por uma Comissão Eleitoral com representantes dos três segmentos "com ampla publicidade, transparência e participação".



