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Câmara de Pelotas aprova obrigatoriedade de botões de pânico em escolas municipais

Proposta prevê sistema de alerta direto com órgãos de segurança e sirenes externas; texto estabelece meta de instalação em todas as unidades em cinco anos

Douglas Dutra

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