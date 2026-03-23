Política

Improbidade administrativa
Notícia

Vereador de Capão do Leão é denunciado pelo MP por receber diárias para realizar rituais xamânicos

Renato Póvoa recebeu recursos da Câmara mesmo tendo viagem até Brasília custeada pela organização do evento

Douglas Dutra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS