Vereador de Capão do Leão é denunciado pelo MP por receber diárias para realizar rituais xamânicos

Vereador divulgou imagens de ritual nas redes sociais. @renatopovoavereador / Instagram / reprodução

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) entrou com uma ação civil pública contra o vereador Renato Póvoa (PT), de Capão do Leão, por improbidade administrativa. Ele foi denunciado por receber R$ 12,3 mil em diárias para participar de eventos com rituais xamânicos em Brasília.

Além do ressarcimento integral do valor, o MP pede que Póvoa seja condenado por ato de improbidade por enriquecimento ilícito, o que pode incluir perda de mandato, suspensão de direitos políticos e multa.

Póvoa participou de três edições da Conferência Nacional de Saúde, em Brasília em 2023, 2024 e 2025. De acordo com o MP, ele não participou como representante do Legislativo, mas como convidado para ministrar atividades ligadas a práticas integrativas. Nos eventos, o vereador ministrou técnicas de natureza xamânica, com rituais ancestrais focados em cura física, emocional e espiritual.

A investigação do Ministério Público identificou que nas três ocasiões o vereador teve despesas com viagem, hospedagem e alimentação custeadas pela organização do evento e que, mesmo não tendo sido convidado para participar por ser vereador, solicitou o pagamento de diárias ao Legislativo.

"Para além do deslocamento haver se dado para o desempenho de funções estranhas à atividade legislativa, o demandado teve suas despesas suportadas pela União, motivo pelo qual o dinheiro recebido serviu ao seu enriquecimento ilícito", aponta a ação.

Em depoimento ao Ministério Público, Póvoa admitiu o recebimento das diárias, mas disse entender que não cometeu nenhuma ilegalidade. O vereador afirma que participou do evento na condição de presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Procurado pela reportagem de GZH, Póvoa afirma que ainda não foi notificado e que vai se manifestar quando souber do que se trata.



