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Projeto para contratar 284 profissionais da rede municipal começa a tramitar sob pressão na Câmara de Pelotas

Presidente do Legislativo condiciona votação em regime de urgência ao envio de dados detalhados pela prefeitura

Igor Islabão

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