Projeto para contratar 284 profissionais da rede municipal começa a tramitar sob pressão na Câmara de Pelotas

Mobilização realizada pelo Conselho Municipal de Educação buscou pressionar o Legislativo pela aprovação. Igor Islabão / Grupo RBS

Em meio ao protesto de centenas de professores e funcionários que ocuparam o entorno e o plenário da Câmara Municipal de Pelotas, começou a tramitar na terça-feira (3) a Mensagem 04, encaminhada pela prefeitura de Pelotas, que autoriza a contratação emergencial de 284 profissionais para a rede municipal de ensino.

A mobilização foi organizada pelo Conselho Municipal de Educação de Pelotas (CME), que considera a proposta essencial para evitar falta de servidores em funções como professor de educação infantil e secretário de escola, entre outras.

O presidente do Legislativo, Michel Promove (PP), afirmou que a Casa está disposta a convocar sessão extraordinária e votar o projeto “no mesmo dia”, desde que o Executivo envie informações detalhadas sobre contratações anteriores e o impacto financeiro das novas admissões.

— Se o governo mandar a prestação de contas, nós chamamos uma extraordinária e aprovamos no mesmo dia — declarou durante a sessão.

Pedido de mais informações

Parte dos vereadores defende cautela na tramitação. Segundo Promove, nos últimos 14 meses a Câmara autorizou mais de 3,5 mil vagas, além de mudanças administrativas que ampliaram despesas com cargos em comissão, estimadas em cerca de R$ 900 mil por mês.

— Não podemos mais assinar cheque em branco. Queremos o mapa e a prestação de contas de onde estão essas 3,5 mil vagas que já aprovamos. O discurso foi que essas contratações resolveriam o déficit na educação, mas chegamos em 2026 com o mesmo problema — afirmou.

O parlamentar também questionou prioridades previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que projeta investimentos de aproximadamente R$ 30 milhões em construção de praças e R$ 11 milhões em digitalização de documentos, enquanto, segundo ele, escolas enfrentam problemas estruturais.

— Tem escola que, se chover, chove em cima das crianças. A Câmara foi parceira até aqui, mas não pode ser omissa em relação à transparência — acrescentou.

Próximos passos

Após a primeira leitura em plenário, o projeto deve respeitar o intervalo regimental de 48 horas antes da segunda apresentação. Na sequência, segue para análise das comissões temáticas e, posteriormente, para votação.

O rito pode ser acelerado caso o Executivo encaminhe os esclarecimentos solicitados e a presidência convoque sessão extraordinária.



