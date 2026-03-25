Prefeitura manterá Vida Ativa com atividades reduzidas em Pelotas

Reunião marcada para esta quarta-feira (25) deve definir um plano de trabalho. Douglas Dutra / Grupo RBS

A prefeitura de Pelotas decidiu manter o programa Vida Ativa, mesmo após a Câmara de Vereadores rejeitar pela segunda vez a proposta relacionada à continuidade da iniciativa. A definição foi tomada em reunião no fim da tarde de terça-feira (24), no mesmo dia em que o Legislativo encerrou a tramitação do tema.

Sem a possibilidade de avançar com o projeto na Câmara, o governo municipal vai reorganizar o programa internamente para evitar a paralisação total das atividades.

Segundo a secretária de Governo, Miriam Marroni, a tendência é de uma retomada gradual, com limitações no início.

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Reorganização interna

A estratégia da prefeitura inclui o uso de professores da rede municipal e servidores da área de atividade física que já atuam na administração, como forma de viabilizar uma retomada inicial.

Uma reunião marcada para esta quarta-feira (25) deve definir um plano de trabalho para o funcionamento do programa no curto, médio e longo prazo.

Impasse no Legislativo

O impasse começou no dia 10 de março, quando a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara emitiu parecer contrário à proposta do Executivo. A decisão impediu que o tema fosse analisado em plenário.

O governo chegou a apresentar recurso pedindo a reconsideração, mas o pedido foi rejeitado novamente na sessão desta terça-feira.

A proposta previa a contratação emergencial de 30 profissionais e o aumento do orçamento do programa, que passaria de R$ 822,6 mil no ano passado para R$ 1,5 milhão em 2026.



