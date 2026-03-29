Pelotas cria agenda para adoção e proteção de cavalos e outros animais de grande porte

Foco são situações de abandono ou sem os cuidados adequados em que exemplares são recolhidos pela Secretaria de Qualidade Ambiental. Divulgação / Prefeitura de Pelotas

Pelotas passará a contar com uma agenda anual voltada à adoção, proteção e bem-estar de animais de grande porte, como cavalos, frequentemente encontrados em situação de abandono ou sem os cuidados adequados no município.

A iniciativa estabelece a criação de um Dia Municipal e de uma Semana Municipal dedicados ao tema, com programação concentrada em 15 de dezembro. Durante o período, a proposta é intensificar a fiscalização e ampliar o acompanhamento de casos envolvendo esses animais, muitos deles recolhidos pela Secretaria de Qualidade Ambiental.

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A agenda também prevê feiras de adoção, ações para buscar novos tutores e campanhas de conscientização sobre a responsabilidade após o acolhimento. A ideia é dar destinação adequada aos animais e reduzir situações de abandono.

A lei foi sancionada na sexta-feira (27) pelo prefeito Fernando Marroni. O projeto é de autoria da vereadora Marisa Schwarzer, com apoio da secretária de Governo, Miriam Marroni, e já está em vigor.

A expectativa do município é que a medida contribua para ampliar o controle sobre a circulação e o cuidado com animais de grande porte, além de reforçar o cumprimento da legislação de proteção animal.



