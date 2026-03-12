MP recomenda exoneração de secretário suspeito de invadir casa da ex-companheira em Piratini 

Glaiton teria quebrado uma janela que dava acesso à casa. Divulgação / Arquivo pessoal

A promotora de Justiça Amanda Jessyca de Souza Alves, do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), recomendou à prefeitura de Piratini a exoneração imediata do secretário de Cidadania e Assistência Social de Piratini, Glaiton Ávila da Silva. A Prefeitura de Piratini afirma que Glaiton é concursado e está afastado da secretaria (leia a nota abaixo).

Ele é suspeito de ter invadido a casa de uma ex-namorada, em fevereiro. Segundo a promotora, ele utilizou um veículo oficial da prefeitura para ir até a casa da ex.

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De acordo com boletim de ocorrência registrado em 12 de fevereiro, Glaiton teria pulado o muro da casa, quebrado uma janela e arrombado a porta do quarto da vítima com chutes e socos.

No local, policiais da Brigada Militar (BM) flagraram o homem saindo da residência levando uma televisão da vítima.

Denúncia e recomendação

Os fatos investigados ocorreram em fevereiro de 2026 e incluem invasão de domicílio, furto qualificado e perseguição, crimes que teriam sido cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha.

Na recomendação, o Ministério Público também cita o uso indevido de veículo oficial da prefeitura, o que, segundo o órgão, pode configurar violação aos princípios da administração pública, como moralidade e eficiência.

O documento destaca que a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social é responsável pela articulação de políticas voltadas justamente ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Para a promotoria, manter na chefia da pasta um agente denunciado por crimes dessa natureza pode comprometer a credibilidade das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher e a confiança da população nas instituições.

O secretário já teria sido afastado temporariamente por 60 dias, mas o Ministério Público entende que a medida não resolve a incompatibilidade entre o cargo e os fatos denunciados.

Prazo para resposta

A recomendação estabelece que o prefeito de Piratini informe ao Ministério Público, no prazo de 10 dias, quais providências serão adotadas. Caso a orientação não seja atendida sem justificativa, o MPRS poderá adotar medidas judiciais ou extrajudiciais.

A reportagem procurou Glaiton, mas não obteve retorno até o momento.

Nota da Prefeitura de Piratini

A administração municipal, ciente das suas responsabilidades, com vistas a preservar o superior interesse público e assegurar o direito ao contraditório e ampla defesa, informa que o Senhor Glaiton Ávila da Silva, funcionário público municipal concursado, está afastado de suas funções de Secretário Municipal de Cidadania, Assistência Social e Habitação, providência esta tomada assim que chegou ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo as acusações que lhe são imputadas.

Outrossim, informamos que está a frente da Secretaria o Senhor Leonardo Polina Pereira, o qual está responsável por garantir a continuidade dos trabalhos desenvolvidos por esta importante pasta, em especial àqueles já implementados e articulados através de políticas públicas voltadas à proteção e assistência de pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo o atendimento, acolhimento e encaminhamento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

O jurídico do município afirma ainda que a recomendação do MP "será considerada e respondida no prazo legal".