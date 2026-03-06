Médicos responsáveis por atendimento de menino que morreu na UPA Cassino não comparecem a CPI

A CPI da Câmara de Vereadores de Rio Grande investiga as circunstâncias da morte do menino, no dia 27 de maio de 2025. Izabel Smich / Arquivo Pessoal

Os médicos responsáveis pelo atendimento de Joaquim Klinger, nove anos, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cassino, não compareceram às oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).

A CPI da Câmara de Vereadores de Rio Grande investiga as circunstâncias da morte do menino, no dia 27 de maio de 2025. Segundo o presidente da CPI, Júlio Lamim, os médicos optaram pelo direito de permanecer em silêncio.

— Eles foram intimados, eles constituíram advogados no processo e o advogado peticionou, dizendo que eles iam optar pelo direito ao silêncio, consequentemente, pelo direito ao não comparecimento. Houve avaliação da equipe técnica jurídica da Câmara, que uma vez solicitados os direitos de silêncio e principalmente os de não comparecimento, não há o que ser feito pelos membros da CPI e eles não participaram — explica.

Na ocasião, Marina Lobato, uma das enfermeiras responsáveis pelo atendimento na madrugada, foi ouvida e questionada por momentos do atendimento na Sala Vermelha da emergência, às 5h da manhã, duas horas antes falecimento de Joaquim.

Questionada pelos parlamentares se a equipe estava como "barata tonta", como havia relatado o pai do menino em seu depoimento, a enfermeira afirma que isso não ocorreu. Ela também prestou esclarecimentos sobre os pontos relatados no prontuário.

Na semana passada, os pais do menino, Isabel e Marcelo Klinger foram ouvidos e questionados com base no relatório da sindicância administrativa concluída pela prefeitura no ano passado.

Em relatos marcados por emoção, os dois apontaram falhas no atendimento e defenderam que a intubação deveria ter sido realizada com brevidade.

Paralelamente à CPI, o caso é investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Em 24 de novembro, a prefeitura arquivou a sindicância administrativa que apurava possíveis irregularidades.

Relembre o caso

O atestado de óbito do dia 27 de maio de 2025 aponta que Joaquim morreu em decorrência de insuficiência respiratória e crise de asma. No dia anterior, ele havia sido atendido em um pronto atendimento particular, onde recebeu diagnóstico de laringite aguda.

De acordo com o prontuário, Joaquim deu entrada na UPA por volta das 3h10min, com sinais de crise asmática e possível complicação por H1N1. O quadro evoluiu com piora progressiva.

Segundo registros de enfermagem, às 5h foi sugerida pela primeira vez a intubação, mas o procedimento não foi realizado naquele momento. Com a piora clínica, a equipe voltou a alertar para o risco de parada cardiorrespiratória.