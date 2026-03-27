Justiça suspende lei que exigia exame toxicológico de vereadores e secretários em Pelotas

Proposta foi aprovada pelos vereadores. Eduarda Damasceno / Câmara de Pelotas

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) suspendeu, em decisão liminar, a lei que exigia a realização de exames toxicológicos periódicos para autoridades municipais em Pelotas. A medida atende a um pedido da Prefeitura de Pelotas, que questionou a constitucionalidade da norma aprovada pela Câmara de Vereadores.

A decisão foi proferida, na quinta-feira (26), pelo desembargador Bayard Ney de Freitas Barcellos, relator da ação, no âmbito de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). Com isso, fica suspensa a vigência da lei até o julgamento definitivo do caso.

A legislação tornava obrigatória a apresentação de exame toxicológico para vereadores, secretários municipais, diretores de secretarias, cargos de direção da administração indireta e conselheiros tutelares. A regra previa testes a cada seis meses, com janela de detecção de 90 dias, e condicionava a permanência nos cargos à realização dos exames.

Na decisão, o magistrado apontou indícios de inconstitucionalidade formal, por possível vício de iniciativa. Segundo o entendimento, cabe ao chefe do Executivo propor leis que tratem do regime jurídico de servidores públicos e da organização da administração municipal, o que pode ter sido desrespeitado no caso.

Além disso, o relator destacou possíveis violações a direitos fundamentais, como intimidade, vida privada, presunção de inocência e proteção de dados pessoais. Para o desembargador, a exigência de exames periódicos, associada à divulgação dos resultados, pode configurar medida desproporcional e invasiva.

Ao conceder a liminar, o magistrado considerou presentes os requisitos legais, como a probabilidade do direito e o risco de dano com a aplicação imediata da lei. A decisão determina ainda que a Câmara Municipal de Pelotas preste informações no processo, enquanto a Procuradoria-Geral do Estado deverá se manifestar sobre o caso.