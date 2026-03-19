Justiça determina nova eleição para mesa diretora da Câmara de Arroio Grande

Composição para 2026 foi eleita em dezembro de 2025. Reprodução / Câmara de Arroio Grande

A Justiça determinou que a eleição da mesa diretora e das comissões permanentes da Câmara de Vereadores de Arroio Grande para o ano de 2026 seja anulada. A decisão do juiz Gabriel Hernandez Mello atende um mandado de segurança impetrado pelo vereador João Victor Larrosa (PT) e dá um prazo de 15 dias para uma nova eleição.

O petista alegou que a composição eleita no final de 2026 violou o princípio da proporcionalidade partidária, previsto na Constituição e na Lei Orgânica do Município. O Legislativo de Arroio Grande tem nove vereadores — atualmente são cinco parlamentares do Progressistas, três do PDT e um do PT.

Das quatro vagas da mesa diretora, três ficaram com parlamentares do Progressistas e apenas uma ficou com um pedetista. Além disso, dos 15 cargos em comissões permanentes, o vereador petista ocupa apenas uma, a presidência da Comissão de Direitos Humanos.

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A Constituição prevê que a composição das mesas diretoras e das comissões seja proporcional "tanto quanto possível". Na sentença, o juiz afirma que o uso da expressão "tanto quanto possível" não autoriza a exclusão deliberada de minorias quando a inclusão é possível.

O vereador João Victor Larrosa afirma que, antes de acionar a Justiça, buscou resolver a situação internamente e notificou a presidência.

— Quando a gente não ficou fazendo parte da mesa, o que desrespeitou não só a Constituição Federal, que recomenda a participação dos partidos, mas também o regimento interno da casa, a gente percorreu o rito que deveria — afirma.

Na ação, o ex-presidente da Câmara, Ailton Vargas, o Kuka (Progressistas), que conduziu a eleição realizada em dezembro de 2025, defendeu a legalidade da eleição. Kuka argumentou ainda que a eleição reflete a vontade dos parlamentares.

À reportagem, o ex-presidente afirmou que ainda não recebeu a decisão da Justiça.

A vereadora Janaína Kosbi (Progressista), que foi eleita presidente na eleição contestada pela Justiça, afirma que a decisão será respeitada, mas que ainda não foi notificada oficialmente para decidir se irá recorrer.



