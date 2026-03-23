Inicia tramitação de proposta de auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica em Rio Grande

A possibilidade de criação de um auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica começou a tramitar na Câmara de Vereadores de Rio Grande nesta segunda-feira (23).
De autoria da prefeitura, o projeto de lei tem como objetivo garantir proteção, autonomia e moradia segura para mulheres que precisam se afastar de seus agressores, por meio de um suporte financeiro temporário para locação de imóvel.
O texto foi elaborado em parceria com a rede de proteção às mulheres no município.
Como é a proposta?
Conforme o projeto, será pago um valor mensal de R$ 500, por até três meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, mediante avaliação técnica do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência – Márcia Regina Mello de Freitas (Cram).
O benefício será destinado a mulheres com medida protetiva de urgência vigente e em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
A proposta também estabelece critérios de prioridade, contemplando mulheres acolhidas na Casa-Abrigo Vera Regina Freitas Theodoro, gestantes, mulheres com dependentes menores de idade, com deficiência ou com 60 anos ou mais.
Crescimento dos casos no município
Atualmente, 437 mulheres possuem medidas protetivas ativas em Rio Grande.
Entre 2024 e 2025, o número de pedidos desse tipo de proteção cresceu 22%, segundo dados do Juizado de Violência Doméstica. Ao longo de 2024, foram registradas 1.348 solicitações, frente a 1.083 em 2023, o que representa uma média de 82 concessões por mês.
Na justificativa do projeto, o Executivo também destaca o número de acolhimentos realizados:
"Em 2025, foram abrigadas 54 mulheres e 32 crianças, em virtude de violência doméstica e familiar, na Casa-Abrigo “Vera Regina Freitas Theodoro”, número que também evidencia a necessidade de alternativas seguras e imediatas para prover a segurança das mulheres expostas à violência doméstica e familiar", afirma trecho do documento.
Violência contra a mulher
Previsão já existe em lei federal
A possibilidade de concessão do auxílio-aluguel já está prevista na Lei Federal nº 14.674/2023, que alterou a Lei Maria da Penha e autorizou juízes a conceder o benefício a mulheres vítimas de violência doméstica.
A legislação estabelece que o auxílio pode ser concedido por até seis meses, com recursos da assistência social, para mulheres em situação de vulnerabilidade que precisaram deixar a residência para garantir segurança.
De acordo com a juíza da Vara de Violência Doméstica de Rio Grande, Denise Freire, a concessão do benefício deve considerar o risco enfrentado pela vítima.
— Uma pessoa em situação de violência fica em risco e, muitas vezes, não pode retornar à casa onde morava. A lei vai priorizar mulheres que saem da casa de acolhida, mas não apenas elas, porque há quem não precise desse espaço e ainda assim necessite do auxílio-aluguel. Nesse sentido, não se discute se é necessário ou não: o benefício já está previsto em lei federal, dentro da Lei Maria da Penha — ressalta Denise.
A magistrada acrescenta que, caso o benefício seja implementado, será necessária a comprovação do uso do recurso.
Agora, após protocolado no Legislativo, o projeto segue para análise e votação dos vereadores, o que deve ocorrer ainda neste mês.
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