Inicia tramitação de proposta de auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica em Rio Grande

Iniciativa prevê pagamento de R$ 500, por até três meses, para mulheres com medida protetiva de urgência ativa. Daniel Costa / Grupo RBS

A possibilidade de criação de um auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica começou a tramitar na Câmara de Vereadores de Rio Grande nesta segunda-feira (23).

De autoria da prefeitura, o projeto de lei tem como objetivo garantir proteção, autonomia e moradia segura para mulheres que precisam se afastar de seus agressores, por meio de um suporte financeiro temporário para locação de imóvel.

O texto foi elaborado em parceria com a rede de proteção às mulheres no município.

Como é a proposta?

Conforme o projeto, será pago um valor mensal de R$ 500, por até três meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, mediante avaliação técnica do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência – Márcia Regina Mello de Freitas (Cram).

O benefício será destinado a mulheres com medida protetiva de urgência vigente e em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A proposta também estabelece critérios de prioridade, contemplando mulheres acolhidas na Casa-Abrigo Vera Regina Freitas Theodoro, gestantes, mulheres com dependentes menores de idade, com deficiência ou com 60 anos ou mais.

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Crescimento dos casos no município

Atualmente, 437 mulheres possuem medidas protetivas ativas em Rio Grande.

Entre 2024 e 2025, o número de pedidos desse tipo de proteção cresceu 22%, segundo dados do Juizado de Violência Doméstica. Ao longo de 2024, foram registradas 1.348 solicitações, frente a 1.083 em 2023, o que representa uma média de 82 concessões por mês.

Na justificativa do projeto, o Executivo também destaca o número de acolhimentos realizados:

"Em 2025, foram abrigadas 54 mulheres e 32 crianças, em virtude de violência doméstica e familiar, na Casa-Abrigo “Vera Regina Freitas Theodoro”, número que também evidencia a necessidade de alternativas seguras e imediatas para prover a segurança das mulheres expostas à violência doméstica e familiar", afirma trecho do documento.

Previsão já existe em lei federal

A possibilidade de concessão do auxílio-aluguel já está prevista na Lei Federal nº 14.674/2023, que alterou a Lei Maria da Penha e autorizou juízes a conceder o benefício a mulheres vítimas de violência doméstica.

A legislação estabelece que o auxílio pode ser concedido por até seis meses, com recursos da assistência social, para mulheres em situação de vulnerabilidade que precisaram deixar a residência para garantir segurança.

De acordo com a juíza da Vara de Violência Doméstica de Rio Grande, Denise Freire, a concessão do benefício deve considerar o risco enfrentado pela vítima.

— Uma pessoa em situação de violência fica em risco e, muitas vezes, não pode retornar à casa onde morava. A lei vai priorizar mulheres que saem da casa de acolhida, mas não apenas elas, porque há quem não precise desse espaço e ainda assim necessite do auxílio-aluguel. Nesse sentido, não se discute se é necessário ou não: o benefício já está previsto em lei federal, dentro da Lei Maria da Penha — ressalta Denise.

A magistrada acrescenta que, caso o benefício seja implementado, será necessária a comprovação do uso do recurso.

Agora, após protocolado no Legislativo, o projeto segue para análise e votação dos vereadores, o que deve ocorrer ainda neste mês.





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