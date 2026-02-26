Prefeito de Santa Vitória do Palmar assumirá presidência da Azonasul

Posse de André SeIayaran está agendada para sexta-feira (27), em Pelotas. Divulgação / Prefeitura de Santa Vitória do Palmar

O prefeito de Santa Vitória do Palmar, André SeIayaran, assumirá na sexta-feira (27) a presidência da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul). A informação foi divulgada por meio de comunicado oficial da prefeitura.

A cerimônia de posse ocorrerá na sede da entidade, na Rua Andrade Neves, em Pelotas. Após 42 anos, Santa Vitória do Palmar voltará a comandar a associação, que reúne 22 municípios da Zona Sul.

Atualmente, a Azonasul é presidida por Ronaldo Madruga, prefeito de Pinheiro Machado.

De acordo com o comunicado, a futura gestão deverá priorizar o fortalecimento da união entre os municípios, a captação de investimentos e o desenvolvimento regional sustentável, com foco em infraestrutura, saúde, educação e geração de oportunidades.

A Azonasul atua na defesa de pautas estratégicas e na articulação conjunta junto aos governos estadual e federal, sendo uma das principais entidades municipalistas da Metade Sul.





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