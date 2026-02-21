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Câmara de Pelotas derruba veto e exigência de toxicológico para vereadores e secretários passa a valer

Proposta começou a ser debatida em 2025 após vereadora ser flagrada com dois cigarros de maconha no Carnaval

Douglas Dutra

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