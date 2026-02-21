Câmara de Pelotas derruba veto e exigência de toxicológico para vereadores e secretários passa a valer

Veto foi derrubado por 13 votos a 4. Eduarda Damasceno / Câmara de Pelotas

A Câmara de Vereadores de Pelotas derrubou o veto do prefeito Fernando Marroni (PT) à lei que cria a exigência de exames toxicológicos para vereadores, secretários municipais, diretores de secretarias e conselheiros tutelares. a votação foi de 13 votos a 4.

A lei complementar havia sido aprovada em novembro de 2025 para regulamentar uma lei anterior, de maio, que prevê a realização dos exames. Esse projeto já havia sido promulgada pela própria Câmara, depois que o prefeito deixou passar o prazo para sanção ou veto — estratégia conhecida como uma "sanção tácita".

A legislação condiciona a permanência no cargo à realização dos exames a cada seis meses, com uma janela de detecção de 90 dias.

No veto, o governo municipal alegava que a proposta é inconstitucional e viola a intimidade dos servidores. O documento argumentava que a imposição de um requisito para o ingresso de servidores na carreira pública é uma prerrogativa do Executivo e que a imposição de toxicológico não tem correlação com as funções exercidas pelos cargos.

No parecer que propôs a derrubada do veto, o relator Marcelo Bagé (PL) sustenta que, apesar do direito à intimidade, os cargos aos quais o exame é exigido são de risco e justificam a existência de exame toxicológico. Bagé também afirma que o veto é uma tentativa do Executivo de interferir no Legislativo.

Como os vereadores votaram:

Pela derrubada do veto : Arthur Halal (PP), Junior Fox (PL), César Brisolara (PSB), Cristiano Silva (União), Daniel Fonseca (PSD), Éder Blank (PSD), Júlio Moura (Rede), Marcelo Bagé (PL), Marcelo Fonseca (União), Paulo Coitinho (Cidadania), Rafael Amaral (PP), Rafael Dutra (União) e Tauã Ney (PSDB).

: Arthur Halal (PP), Junior Fox (PL), César Brisolara (PSB), Cristiano Silva (União), Daniel Fonseca (PSD), Éder Blank (PSD), Júlio Moura (Rede), Marcelo Bagé (PL), Marcelo Fonseca (União), Paulo Coitinho (Cidadania), Rafael Amaral (PP), Rafael Dutra (União) e Tauã Ney (PSDB). A favor do veto : Ivan Duarte (PT), Jurandir Silva (PSOL), Marisa Schwarzer (PSDB) e Ronaldo Quadrado (PT).

: Ivan Duarte (PT), Jurandir Silva (PSOL), Marisa Schwarzer (PSDB) e Ronaldo Quadrado (PT). Ausentes: Antônio Peixoto (PSD), Carlos Júnior (PSD), Cauê Fuhro Souto (PV) e Michel Promove (PP).

Debate começou após vereadora ser flagrada com maconha

A discussão que levou à exigência de exames toxicológicos começou no Carnaval de 2025, quando a vereadora Fernanda Miranda (PSOL) foi flagrada com dois cigarros de maconha por policiais da Brigada Militar. O caso foi discutido na Comissão de Ética da Câmara e, em dezembro, os parlamentares aprovaram o afastamento de Fernanda por 60 dias.