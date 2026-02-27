André Selayaran assume presidência da Azonasul 

Passagem de cargo aconteceu na tarde desta sexta-feira. ígor Islabão / Grupo RBS

O prefeito de Santa Vitória do Palmar, André Selayaran (MDB), assumiu na tarde desta sexta-feira (27) a presidência da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul). Ele sucede Ronaldo Madruga (PP), prefeito de Pinheiro Machado, em uma gestão que marca o retorno de um representante de Santa Vitória do Palmar ao comando da entidade após 42 anos.

Além do impacto na prestação dos serviços com o fim da concessão dos pedágios da região previsto para a meia-noite do dia 3 de março, Selayaran destacou o impacto negativo da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, que reduziu o montante retido pelos municípios.

A perda estimada para Santa Vitória do Palmar é de R$ 3 milhões. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a mudança do imposto de renda aprovada no ano passado pode causar um impacto de R$ 4,6 bilhões no Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

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— A partir do momento que a União aumentou a tabela, os municípios perderam a arrecadação. Nós buscamos que a União faça uma compensação para os municípios. Essas pautas são muito importantes aqui para nós, são muito caras — explica o emedebista.

Inovação e diálogo regional

Como metas para o novo ciclo, Selayaran anunciou a criação do "Azonasul Summit", um projeto de premiação para boas práticas em políticas públicas municipais. O novo presidente também destaca a importância simbólica de sua cidade assumir o posto após décadas.

— Para mim é um motivo de orgulho representar a minha cidade nessa associação. Às vezes a gente fala em nome de um município e as portas não se abrem tanto quanto falar no nome de 23 municípios — conclui o novo presidente.

Avaliação

Ao transmitir o cargo, o prefeito de Pinheiro Machado, Ronaldo Madruga (PP), fez um balanço do período entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026, classificando o ano como um ciclo de "muita luta e conquista de espaço".

Madruga lamenta a falta de diálogo com órgãos federais sobre a manutenção dos serviços nas rodovias após o fim dos pedágios.

— Sabemos que o trabalho não pode parar. A gente tem uma questão que luta desde 2025, a questão da qualificação dos atendimentos com o fim da concessão das rodovias. Não se teve sucesso, a gente entrou com relatórios, pedido de intervenção do Ministério Público Federal e não fomos ouvidos. Fruto disso, hoje ficou decidida uma ação contra o Ministério dos Transportes para garantir o mínimo de atendimento qualificado às vítimas de acidentes — avalia o ex-presidente.

Sobre a área da saúde, Madruga destaca que o setor ainda carece de investimentos estruturais do Estado e da União:

— A saúde avançou muito pouco e a gente precisa principalmente do governo do Estado, que nos ajude a fazer um movimento de qualificação de um novo hospital de atendimento para a área da ortopedia e da traumatologia — afirma.



