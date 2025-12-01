Vereadores propõem CPI para apurar morte de menino na UPA Cassino

Caso seja criado, grupo terá 120 dias para realizar análise, com possibilidade de prorrogação por mais 60 dias. Daniel Costa / Grupo RBS

Nove vereadores do município de Rio Grande protocolaram, nesta segunda-feira (1º), um requerimento no Legislativo solicitando a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as circunstâncias que levaram à morte do menino Joaquim Klinger, de nove anos, atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Balneário Cassino.

O documento aponta que a CPI deverá investigar uma série de aspectos relacionados ao atendimento prestado à criança.

Entre os pontos a serem analisados estão a conduta dos profissionais envolvidos, o cumprimento dos protocolos de triagem e classificação de risco, as condições estruturais e administrativas das unidades de pronto atendimento e a possível omissão de procedimentos considerados essenciais no momento do atendimento.

A comissão também deverá avaliar eventual responsabilização de gestores, servidores e profissionais, além de possíveis falhas sistêmicas na rede municipal de urgência e emergência.

Na justificativa, os vereadores afirmam que a instalação da CPI é fundamental para assegurar a completa elucidação dos fatos.

— A decisão de arquivamento por parte do Executivo impede a plena elucidação dos fatos, compromete a confiança da população nos serviços públicos de saúde e viola o princípio da publicidade e do controle social — destaca o texto.

Se instalada, a comissão terá 120 dias para realizar os trabalhos de apuração, com possibilidade de prorrogação por mais 60 dias.

Nesse período, poderá solicitar documentos, convocar empresas e ouvir testemunhas. A escolha do presidente e do relator ocorrerá na primeira sessão.

Após sindicância, caso é investigado pelo MP

No dia 24 de novembro, a Prefeitura de Rio Grande arquivou a sindicância que investigava possíveis irregularidades administrativas no atendimento ao menino.

O relatório concluiu que o medicamento aplicado seguiu o protocolo vigente e que não houve “infração disciplinar pela equipe médica”.

A família, no entanto, contesta o resultado, afirmando que a perícia indica que Joaquim recebeu doses acima das permitidas do antipsicótico Haldol — quantidades equivalentes às recomendadas para uma pessoa de 90 kg.

Na última sexta-feira (28), a sindicância foi entregue ao Ministério Público, que está acompanhando o caso desde o mês de maio.

Vereadores que já assinaram documento pela instauração da CPI: