Vereadores aprovam reajuste de 4,18% para CCs e servidores da Câmara de Rio Grande

A Câmara de Vereadores de Rio Grande aprovou, por unanimidade, um projeto de lei que concede reajuste salarial de 4,18% aos servidores e às funções gratificadas do Legislativo municipal. A proposta recebeu 20 votos favoráveis e nenhum contrário, tendo sido assinada por todos os parlamentares da Casa.
Ao todo, 147 pessoas serão beneficiadas. O texto, no entanto, não especifica o impacto financeiro da medida.
Em outubro, os vereadores já haviam aprovado outro projeto de lei que redefiniu a estrutura de carreira e os salários dos servidores efetivos da Câmara. Conforme o texto aprovado à época, o salário inicial do cargo de Assistente Legislativo passou a ser de R$ 3.883,54.
Para Técnico Legislativo, o valor fixado é de R$ 4.733,06, enquanto o vencimento inicial do Analista Legislativo foi estabelecido em R$ 5.582,59.
A partir de 30 anos de carreira, os servidores passam a receber, a cada três anos, um acréscimo de 10% sobre o vencimento básico inicial, podendo alcançar até cinco progressões, o que corresponde a 45 anos de serviço.