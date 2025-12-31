"Saio com a cabeça erguida"; vereadora de Pelotas tem afastamento por 60 dias aprovado pela Câmara

Vereadora havia sido flagrada com dois cigarros de maconha durante evento de carnaval. Fernanda Tarnac / Câmara de Vereadores de Pelotas

A Câmara de Vereadores de Pelotas aprovou nesta quarta-feira (31) o afastamento por 60 dias da vereadora Fernanda Miranda (PSOL). A medida foi aprovada em votação nominal, com 13 votos favoráveis e seis contrários.

O afastamento atende a um requerimento do Gabinete da Presidência, com base no artigo 30 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, e considera o Memorando nº 37.528/2025, além de relatório anexado ao processo disciplinar.

O processo teve origem em março deste ano, durante um evento de carnaval, quando Fernanda Miranda foi abordada e flagrada com dois cigarros de maconha. A parlamentar reconheceu estar com a droga, mas negou ter feito uso em via pública. Em sua defesa, ela afirmou que a posse de pequenas quantidades não configura crime e alegou perseguição política.

Antes de ir a plenário, a medida já havia sido aprovada pela Comissão de Ética da Câmara, em 22 de dezembro, após análise do relatório do vereador Marcos Ferreira, o Marcola (União), atual secretário de Habitação do município. A votação foi acompanhada por dezenas de apoiadores da parlamentar, que se manifestavam pelo arquivamento do processo.

Ao final da sessão, Fernanda Miranda se manifestou perante colegas e público, criticando a condução do processo e o comportamento de parte dos vereadores.

— Saio com a cabeça erguida, diferentes vereadores aqui nem me olham mais na cara, que estão envergonhados do que estão fazendo. Eles não aguentam ver a nossa mobilização, a nossa luta, mas eu sei que estou do lado do povo e isso tudo vai ficar para a história — disse.

Na votação em plenário, parlamentares do PL, Progressistas, União Brasil, PSB, PV, Cidadania e parte do PSD votaram a favor do afastamento. Foram contrários representantes do PT, PSOL, um do PSDB e um vereador do Progressistas. O presidente da Câmara, Carlos Renato Bento Oliveira Junior (PSD), votou contra.

Durante o período de afastamento, que tem validade de 60 dias, a Câmara deve adotar os procedimentos administrativos relacionados ao mandato.