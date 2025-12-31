Política

"Saio com a cabeça erguida"; vereadora de Pelotas tem afastamento por 60 dias aprovado pela Câmara

Fernanda Miranda (PSOL) se manifestou ao final da votação realizada nesta quarta-feira (31) e criticou postura de colegas e do processo que levou à suspensão do mandato

GZH Zona Sul

