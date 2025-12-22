Rogério Gomes é eleito presidente da Câmara de Vereadores de Rio Grande

Atual presidente, Rovam Castro (PT) passará o cargo a Rogério Gomes (Cidadania). Vinicius Heidemann / Câmara de Vereadores de Rio Grande

A Câmara de Vereadores de Rio Grande elegeu nesta segunda-feira (22) a nova mesa diretora que comandará o Legislativo em 2026. O vereador Rogério Gomes (Cidadania) foi eleito presidente da Casa com 19 votos favoráveis e duas abstenções. A sessão marcou o encerramento das atividades parlamentares de 2025.

Além da presidência, também foram definidos os demais cargos da Mesa Diretora. A primeira vice-presidência ficou com o vereador Repolhinho (PSDB), que obteve 18 votos favoráveis, três abstenções e nenhum voto contrário. Já a segunda vice-presidência foi conquistada por Fabinho (PSD), igualmente com 18 votos favoráveis.

Os cargos de primeiro e segundo secretários foram ocupados por Regininha (PT) e Juquinha (PSB), respectivamente. Ambos receberam 17 votos favoráveis e quatro abstenções.

A transmissão oficial dos cargos da Mesa Diretora está prevista para ocorrer no dia 30 de dezembro.

Resultado da Eleição da Mesa Diretora