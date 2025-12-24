Roberta Mello assume a Secretaria de Assistência Social de Pelotas

Cerimônia de posse foi conduzida pelo prefeito Fernando Marroni. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas

A assistente social Roberta Mello tomou posse, na manhã desta quarta-feira (24), como nova secretária de Assistência Social de Pelotas. Ela substitui Raquel Nebel, que ocupou o cargo por mais de um ano e continuará exercendo funções na Secretaria de Assistência Social (SAS).

A cerimônia de posse foi conduzida pelo prefeito Fernando Marroni e pela vice-prefeita Daniela Brizolara. Também acompanharam o ato os secretários de Governo, Miriam Marroni, de Igualdade Racial, Júlio Domingues, e de Serviços Urbanos e Infraestrutura, Mateus Consen.

Desafios e metas

Em entrevista a GZH, a nova secretária aponta que o maior desafio da gestão será equilibrar a estrutura da secretaria com o aumento expressivo na busca por serviços sociais, intensificado nos últimos anos.

— O nosso grande desafio é buscar a efetivação da assistência para que ela seja vista como um direito social da população. Precisamos tentar suprir essa demanda crescente com a estrutura que temos, superando limites estruturais e de capital humano para atender um público que, além de maior, é muito complexo — afirma Roberta.

O trabalho da pasta abrange desde a prevenção nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social) até o acolhimento em abrigos e nos Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

— Trabalhamos desde a criança até o idoso. A nossa ideia é fortalecer essa política para que o cidadão entenda que não se trata de favorecimento ou assistencialismo, mas de uma política de efetivação de direitos sociais — completa.

Trajetória e formação

Formada em Serviço Social pela Universidade Católica de Pelotas (UCPel) e mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Roberta tem 16 anos de experiência como assistente social no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para assumir a pasta municipal, ela se licenciou do órgão federal, onde atuou em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

No campo político, Roberta Mello foi candidata a vice-prefeita de Pelotas em 2016 pelo PSOL, partido que presidiu entre 2017 e 2020.



