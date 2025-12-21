Prefeitos da Zona Sul alertam para risco de colapso financeiro nos municípios em 2026

Avaliação é de que decisões tomadas em âmbitos externos podem comprometer a capacidade de investimento e até o funcionamento de serviços básicos. Divulgação / Azonasul

Prefeitos da Zona Sul do Rio Grande do Sul encerraram, no sábado (20), em Santa Vitória do Palmar, a agenda externa da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) em 2025 com um alerta sobre o agravamento da situação financeira das prefeituras a partir do próximo ano. A avaliação é de que decisões tomadas nos âmbitos municipal e federal podem comprometer a capacidade de investimento e até o funcionamento de serviços básicos.

O encontro ocorreu durante as comemorações dos 170 anos de Santa Vitória do Palmar e reuniu gestores de municípios da região. Dois temas concentraram as discussões: o avanço das emendas impositivas nas Câmaras de Vereadores e projetos em tramitação no Congresso Nacional que ampliam despesas obrigatórias dos municípios.

Segundo a Azonasul, as emendas impositivas, consideradas inconstitucionais pela entidade, já comprometem até 3% dos orçamentos municipais, reduzindo a margem de manobra dos prefeitos para executar políticas públicas. A associação informou que deve recorrer à Justiça para tentar barrar a prática. O procurador jurídico da entidade, Gladimir Chiele, explicou que a medida busca evitar o engessamento dos orçamentos locais e a paralisação de investimentos.

No cenário nacional, dados apresentados pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) reforçaram a preocupação dos gestores. Propostas em análise no Congresso podem gerar um impacto estimado em R$ 110 bilhões aos cofres municipais. Entre elas estão a criação de novos pisos salariais, como o dos garis, com custo previsto de R$ 5,9 bilhões, e a redução da jornada dos agentes comunitários de saúde para 30 horas semanais. Também tramitam projetos que preveem adicional de insalubridade e novos pisos para trabalhadores da educação básica, o que pode representar um gasto extra de R$ 20 bilhões.

Outro fator apontado como crítico é a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, que já reduziu em cerca de R$ 5 bilhões os repasses aos municípios. Para tentar compensar parte das perdas, os prefeitos defendem a criação de um adicional de 1,5% no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no mês de março.

Ao final da reunião, o presidente da Azonasul, Ronaldo Madruga, afirmou que a região precisará atuar de forma conjunta para enfrentar o cenário previsto para 2026.

— Se nada for feito, os municípios terão cada vez menos recursos para atender a população. O momento exige articulação e reação rápida — disse.



