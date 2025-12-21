Política

Política
Notícia

Prefeitos da Zona Sul alertam para risco de colapso financeiro nos municípios em 2026

Reunião em Santa Vitória do Palmar apontou efeitos de emendas impositivas e projetos no Congresso que podem ampliar despesas das prefeituras

GZH Zona Sul

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS