Morre o ex-ministro da Educação Carlos Chiarelli

Natural de Pelotas, Carlos Alberto Gomes Chiarelli tinha 85 anos. Divulgação / Pelotas 13 Horas

O ex-ministro da Educação Carlos Chiarelli morreu nesta sexta-feira (26), em Pelotas. Aos 85 anos, ele estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa desde o dia 18 de dezembro. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

Natural de Pelotas, Carlos Alberto Gomes Chiarelli foi secretário do Trabalho do Rio Grande do Sul no governo de Sinval Guazzelli, deputado federal entre 1979 e 1983 e senador entre 1983 e 1991, com passagens por Arena, PDS e PFL. Em 1987, o então senador integrou a Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição de 1988.

Chiarelli integrou a Assembleia Nacional Constituinte e assinou a Constituição de 1988. Celio Azevedo / Agência Senado / Divulgação

No governo de Fernando Collor, Chiarelli foi ministro da Educação entre 1990 e 1991 e ministro Extraordinário para Assuntos de Integração Latino-Americana 1991 e 1992. Mais recentemente, foi filiado ao Democratas e ao União Brasil.

Advogado, Carlos Chiarelli também foi professor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e vice-reitor da Universidade Católica de Pelotas (UCPel). Ele é pai do também advogado e ex-deputado Matteo Chiarelli.