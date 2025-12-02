Michel Promove é eleito presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas em 2026

Mesa diretora foi eleita para o mandato de 2026. Fernanda Tarnac / Câmara de Vereadores de Pelotas

A Câmara de Vereadores de Pelotas elegeu, em sessão extraordinária nesta terça-feira (2), a nova Mesa Diretora para o ano de 2026. O vereador Michel Promove (Progressistas) foi eleito o novo presidente do Legislativo com 16 votos favoráveis.

O bloco de apoio a Promove é formado por parlamentares do PP, União Brasil, PL, PV e PSD. O novo mandatário da Casa não recebeu o apoio das bancadas do PT e do PSOL, que somaram três abstenções e uma ausência. A vereadora Marisa Schwarzer (PSDB) também se absteve na votação.

Leia Mais Vereadores propõem CPI para apurar morte de menino na UPA Cassino

Acompanhando o presidente Michel Promove na Mesa Diretora, foram eleitos os dois vice-presidentes e os dois secretários. A primeira vice-presidência ficou com o vereador Marcelo Bagé (PL), eleito com 15 votos a favor e 5 contra. Já a segunda vice-presidência será ocupada por Tauã Ney (PSDB), que recebeu o apoio de todos 21 vereadores da casa. Os cargos de secretários ficaram com Paulo Coitinho (Cidadania) e Arthur Halal (PP).

Resultado da Eleição da Mesa Diretora

A votação para os cargos da Mesa Diretora de 2026 teve o seguinte resultado:

Presidente: Michel Promove (PP)

16 votos favoráveis

4 abstenções

1 ausência

1º Vice-Presidente: Marcelo Bagé (PL)

15 votos

5 votos em Jurandir Silva (PSOL)

2º Vice-Presidente: Tauã Ney (PSDB)

21 votos favoráveis

1º Secretário: Paulo Coitinho (Cidadania)

21 votos favoráveis