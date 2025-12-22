Comissão de Ética aprova afastamento de vereadora flagrada com maconha em Pelotas

Fernanda Miranda (PSOL) acompanhou a votação, que decidiu pelo afastamento temporário da parlamentar após episódio ocorrido durante o carnaval. Fernanda Tarnac / Câmara de Vereadores de Pelotas

A Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Pelotas aprovou, nesta segunda-feira (22), o afastamento da vereadora Fernanda Miranda (PSOL) do cargo por 60 dias. A penalidade foi aplicada após a parlamentar ter sido flagrada com dois cigarros de maconha durante um evento de carnaval, ocorrido em março deste ano. O relatório ainda precisa ser submetido à votação em plenário.

Durante a apuração, a vereadora reconheceu que estava com a substância, mas negou ter feito uso em via pública. Na defesa apresentada no processo disciplinar, Fernanda sustenta que a posse de pequena quantidade de maconha não configura crime e afirma ser alvo de perseguição política.

A sessão foi acompanhada por dezenas de apoiadores da parlamentar, que se manifestaram pelo arquivamento do processo. Parte do grupo, no entanto, não conseguiu acessar o plenário em razão da lotação máxima do espaço, segundo a Câmara.

O afastamento foi proposto pelo relator do caso, o vereador Marcos Ferreira, o Marcola (União), que atualmente ocupa o cargo de secretário municipal de Habitação. O processo tramitou ao longo dos últimos meses até a deliberação da comissão.