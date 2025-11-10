Vereadores aprovam projeto para progressão salarial de servidores da Câmara de Rio Grande 

A partir de 30 anos de trabalho, profissionais passarão a receber, a cada três anos, um acréscimo de 10% sobre o vencimento básico inicial Daniel Costa / Grupo RBS

A Câmara de Vereadores de Rio Grande aprovou, em 28 de outubro, com 18 votos favoráveis e três abstenções, o projeto de lei que redefine a estrutura de carreira e os salários dos servidores efetivos da Casa Legislativa.

O texto, de autoria de 19 vereadores, altera a lei municipal Nº 8.833/2022, que trata sobre a carreira dos servidores do Legislativo, e estabelece os vencimentos básicos iniciais de cada cargo, servindo como referência para futuras progressões e ajustes salariais.

Segundo o texto, o salário inicial do Assistente Legislativo será R$ 3.883,54, já do Técnico Legislativo será de R$ 4.733,06 e do Analista Legislativo no valor de R$ 5.582,59.

Além disso, o projeto determina uma progressão horizontal por tempo de serviço, automática e sem necessidade de requerimento pelo servidor.

A partir de 30 anos de carreira, o servidor passa a receber, a cada três anos, um acréscimo de 10% sobre o vencimento básico inicial, até atingir o máximo de cinco progressões, correspondente a 45 anos de serviço.

Entre outras mudanças, a iniciativa também cria novos níveis de progressão e detalha as atribuições de cada cargo, conforme a experiência do servidor.

O texto não detalha qual é o impacto financeiro estimado do projeto. Agora, após aprovado pelos parlamentares, o projeto seguirá para sanção da prefeita Darlene Pereira (PT).

Veja como cada parlamentar votou:

Votos favoráveis:

Vereador Enio Fernandez Jr - Eninho

Vereador Flávio Maciel

Vereador Fábio Domingues - Fabinho

Vereador Gaúcho dos Bairros

Vereador Giovani Moralles

Vereador Glauber Pedroso

Vereador Juquinha

Vereador Júlio Lamim

Vereador Lary

Vereador Nando Ribeiro

Vereador Nilton Machado

Vereador Repolhinho

Vereador Rogério Gomes

Vereador Salomão Moraes

Vereadora Karina Rocha

Vereadora Laurinha

Vereadora Professora Denise

Vereadora Regininha

Não votaram: