Vereadores aprovam projeto para progressão salarial de servidores da Câmara de Rio Grande 

A Câmara de Vereadores de Rio Grande aprovou, em 28 de outubro, com 18 votos favoráveis e três abstenções, o projeto de lei que redefine a estrutura de carreira e os salários dos servidores efetivos da Casa Legislativa.
O texto, de autoria de 19 vereadores, altera a lei municipal Nº 8.833/2022, que trata sobre a carreira dos servidores do Legislativo, e estabelece os vencimentos básicos iniciais de cada cargo, servindo como referência para futuras progressões e ajustes salariais.
Segundo o texto, o salário inicial do Assistente Legislativo será R$ 3.883,54, já do Técnico Legislativo será de R$ 4.733,06 e do Analista Legislativo no valor de R$ 5.582,59.
Além disso, o projeto determina uma progressão horizontal por tempo de serviço, automática e sem necessidade de requerimento pelo servidor.
A partir de 30 anos de carreira, o servidor passa a receber, a cada três anos, um acréscimo de 10% sobre o vencimento básico inicial, até atingir o máximo de cinco progressões, correspondente a 45 anos de serviço.
Entre outras mudanças, a iniciativa também cria novos níveis de progressão e detalha as atribuições de cada cargo, conforme a experiência do servidor.
O texto não detalha qual é o impacto financeiro estimado do projeto. Agora, após aprovado pelos parlamentares, o projeto seguirá para sanção da prefeita Darlene Pereira (PT).
Veja como cada parlamentar votou:
Votos favoráveis:
- Vereador Enio Fernandez Jr - Eninho
- Vereador Flávio Maciel
- Vereador Fábio Domingues - Fabinho
- Vereador Gaúcho dos Bairros
- Vereador Giovani Moralles
- Vereador Glauber Pedroso
- Vereador Juquinha
- Vereador Júlio Lamim
- Vereador Lary
- Vereador Nando Ribeiro
- Vereador Nilton Machado
- Vereador Repolhinho
- Vereador Rogério Gomes
- Vereador Salomão Moraes
- Vereadora Karina Rocha
- Vereadora Laurinha
- Vereadora Professora Denise
- Vereadora Regininha
Não votaram:
- Vereador Filipe Branco
- Vereador Luciano Figueiredo - Luka
- Vereador Rovam Castro