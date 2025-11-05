Vereador denuncia cinco pessoas por injúria racial durante audiência pública da Câmara de Pelotas

Parlamentar foi ofendido durante audiência sobre orçamento da causa animal. Eduarda Damasceno / Câmara de Pelotas / Divulgação

O vereador de Pelotas Michel Promove (Progressistas) denunciou um caso de injúria racial durante a noite de terça-feira (4), após uma confusão durante uma Audiência Pública na Câmara de Vereadores que tratava sobre causa animal.

O parlamentar registrou um boletim de ocorrência contra cinco mulheres. Ele alega ter sido chamado de "sujo", "negro fedorento", "ladrão" e outras ofensas.

A Audiência Pública era aberta e tratava da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), com foco na discussão do orçamento voltado à causa animal. A audiência foi proposta pelos vereadores Marisa Schwarzer (PSDB) e Ivan Duarte (PT), e contou com a presença do secretário de Qualidade Ambiental, Marcio Souza.

A confusão iniciou quando Promove fez uma comparação entre os valores que serão destinados à causa animal com o orçamento da Secretaria da Igualdade Racial.

— Eu não sou contrário à causa animal, mas eu fui eleito para trazer como prioridade outras pautas. Quando chegou na minha vez de falar elas invadiram o espaço, puseram o dedo na minha cara e me chamaram de negro sujo — conta o vereador.

Caso será investigado como injúria racial

O caso será investigado pelo Cartório de Combate à Intolerância da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Segundo a delegada Lisiane Matarredona, o inquérito policial já foi instaurado, e tanto as acusadas quanto as testemunhas estão sendo ouvidas. Inicialmente, apenas três mulheres foram identificadas.

Notas de repúdio

A Prefeitura de Pelotas publicou uma nota sobre o caso. No documento, o Executivo presta solidariedade ao vereador e a todas as outras vítimas do caso.

A Câmara de Vereadores também se manifestou através de uma nota de repúdio assinada pelo presidente da casa, vereador Carlos Júnior (PSD).

Nota de repúdio da Câmara de Vereadores:

A Câmara Municipal de Pelotas manifesta seu repúdio às declarações de teor racista proferidas durante audiência pública realizada na noite de ontem (4/11/25), no plenário da Casa, contra o vereador Michel Promove (PP).

Na manhã desta quarta-feira (5/11/25), foi aprovada Moção de Repúdio nº 156/2025, assinada por todos parlamentares presentes, condenando o episódio e reafirmando o compromisso do Legislativo com o respeito, a dignidade e os direitos humanos. Durante a Sessão Ordinária de hoje, parlamentares expressaram solidariedade ao vereador Michel e destacaram o quanto é inaceitável que manifestações racistas ocorram, especialmente em um espaço público voltado ao diálogo democrático e à construção de políticas para o bem comum.

A Câmara Municipal reforça que a liberdade de expressão não pode ser utilizada para violar direitos ou promover discursos de ódio. Conforme a Lei N.º 14.532/2023, a injúria racial é crime inafiançável e imprescritível.

O Poder Legislativo pelotense reafirma seu compromisso com a igualdade, o respeito e a construção de uma sociedade livre de qualquer forma de discriminação.

Nota de solidariedade da Prefeitura de Pelotas:

A Administração Municipal de Pelotas manifesta seu repúdio às agressões verbais sofridas pelo vereador Michel Promove durante audiência pública ocorrida na Câmara de Vereadores na terça-feira (4).

As palavras utilizadas nos xingamentos têm origem em manifestações racistas, tendo sido recorrentes em frases ofensivas dirigidas a pessoas negras ao longo da história. Nosso Governo tem o sincero compromisso de combater a chaga que o racismo representa na sociedade brasileira, expressado de maneira concreta com a criação da Secretaria Municipal de Igualdade Racial (Smir).

A secretaria tem entre suas funções a construção de políticas públicas para a educação antirracista e o combate ao racismo, inclusive prestando acolhimento e orientações às vítimas desta violência. Nesta seara, é indispensável a conscientização das vítimas para que haja o registro formal do fato em uma delegacia de polícia, medida imediatamente adotada pelo vereador Michel. O boletim de ocorrência é um elemento fundamental para que as medidas legais possam ser aplicadas contra os agressores, levando o caso à Justiça.

É lamentável e ao mesmo tempo sintomático que em pleno novembro, Mês da Consciência Negra, um novo episódio de racismo venha a público em nossa cidade. Neste momento, prestamos nossa solidariedade ao vereador Michel e a todas as outras vítimas deste ato tão ignóbil.