Veja como a Prefeitura de Pelotas projeta suas despesas para 2026

Orçamento precisa ser aprovado pelos vereadores até o dia 10 de dezembro.

Saúde e Educação serão as áreas com os maiores investimentos da Prefeitura de Pelotas em 2026. Segundo o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) enviado à Câmara de Vereadores na semana passada, a Saúde terá um valor de R$ 669,3 milhões, um aumento de 48,8% em relação ao orçamento de 2025. Já a Educação terá um montante disponível de R$ 525,9 milhões, 18,7% a mais do que neste ano.

As duas pastas prioritárias, no entanto, não são as que tiveram o maior aumento de orçamento de um ano para o outro. A Secretaria de Urbanismo é a que teve o maior salto: de R$ 8,7 milhões para R$ 210,1 milhões – mais de 2.000%.

O secretário de Urbanismo, Otávio Peres, justifica que esse aumento substancial do orçamento é causado pelas atribuições assumidas pela pasta na gestão de projetos e recursos de programas federais, como o PAC, e estaduais.

— Estamos falando do PAC, de parte do Fundo da Reconstrução do Rio Grande do Sul e emendas parlamentares. Todas essas obras estão sendo executadas por aqui, numa transição da Secretaria de Planejamento para a Secretaria de Urbanismo, e já refletem no nosso orçamento do ano que vem.

Em outras quatro secretarias, o orçamento mais que dobrou. Com R$ 142,1 milhões, a secretaria de Planejamento e Gestão teve um aumento de 381,9% no orçamento. A Cultura teve um salto de 185,8%, chegando a R$ 50,6 milhões. Para a Secretaria de Qualidade Ambiental, o aumento foi de 115,8%, e o orçamento será de R$ 25,8 milhões. A pasta de Obras e Pavimentação teve um salto de 115,8%, chegando a R$ 24,1 milhões.

Em outras áreas, a LOA prevê redução do orçamento. O maior corte será na área de Assistência Social, no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com uma queda de 47,3% e um orçamento previsto em R$ 5 milhões. Na Chefia de Gabinete, o orçamento é 21,2% menor, de R$ 4 milhões.

Valor para emendas de vereadores cresce 16%

O valor destinado às emendas impositivas, que são indicadas pelos vereadores, cresceu 16% de 2025 para 2026. No orçamento atual, os vereadores tiveram à disposição R$ 41,7 milhões em emendas – para 2026, a soma será de R$ 48,4 milhões. O valor é equivalente a 3% da receita corrente líquida (RCL) de 2024.

Do total, são R$ 32,3 milhões em emendas individuais, que são divididas entre os 21 vereadores, deixando o equivalente a cerca de R$ 1,5 milhão para cada vereador. Em emendas de bancada, que são indicadas por cada partido político com representação na Câmara, são R$ 16,1 milhões. Atualmente, 10 partidos possuem vereadores em Pelotas.

Em Pelotas, as emendas impositivas foram criadas em 2021. Inicialmente, a soma representava 0,6% da receita corrente líquida do município. No orçamento de 2024, por exemplo, as emendas somavam R$ 7,8 milhões. Neste mesmo ano, os vereadores aprovaram uma emenda à Lei Orgânica do Município que elevou o percentual das emendas a 2% para as emendas individuais, mais 1% para as emendas de bancada. Obrigatoriamente, metade do valor das emendas deve ser destinado à saúde.

Evolução das emendas parlamentares em Pelotas