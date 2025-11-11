Prefeitura de Pelotas prevê déficit de R$ 252 milhões para 2026

Proposta orçamentária do próximo ano foi detalhado pelo prefeito Fernando Marroni. Igor Islabão / Agencia RBS

Em audiência pública na tarde de segunda-feira (10), o prefeito de Pelotas, Fernando Marroni (PT), apresentou o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, com a projeção de um déficit de R$ 252,1 milhões no ano que vem.

Em 2025, o déficit previsto na Lei Orçamentária aprovada no final do ano passado era de R$ 191 milhões. Em outubro, segundo a Secretaria da Fazenda, o déficit do município estava em R$ 1 milhão.

O documento será protocolado na Câmara de Vereadores nesta semana e precisa ser votado pelos parlamentares até o dia 10 de dezembro.

De acordo com a apresentação, são estimados R$ 859,9 milhões em receitas próprias e um total de R$ 2,6 bilhões a partir de repasses para saúde, educação, assistência social e captação de recursos estaduais e federais. A despesa total prevista é de R$ 2,9 bilhões.

— Nós temos que fazer mais com menos, essa é a nossa lógica. Nós estabelecemos um controle de gastos como prioridade — afirmou Marroni.

A gestão justifica as dificuldades financeiras em razão de problemas de infraestrutura, vulnerabilidade a enchentes e alagamentos e insuficiência administrativa.

Para a área da saúde, o orçamento previsto é de R$ 650,9 milhões, enquanto para a educação o orçamento é estimado em R$ 475,9 milhões. Para a área de infraestrutura, qualidade ambiental e resiliência, é previsto um orçamento de R$ 671,6 milhões.

O orçamento previsto para políticas sociais e inclusivas é de R$ 148,5 milhões. Para a área de desenvolvimento econômico, turismo e cultura, o orçamento é de R$ 64,3 milhões. Em emendas impositivas para os vereadores, o orçamento previsto é de R$ 47,5 milhões.



