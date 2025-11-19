MP pede corte de mais de R$ 20 milhões em emendas de vereadores de Pelotas

Em 2025, vereadores indicaram mais de R$ 42 milhões em emendas. Igor Islabão / Grupo RBS

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) ingressou com uma ação civil pública no Tribunal de Justiça do Estado (TJRS) em que pede a redução do valor pago pelo município de Pelotas em emendas impositivas da Câmara de Vereadores. Caso o pedido seja aceito, os valores serão reduzidos quase pela metade, de 3% do orçamento para 1,55%.

Na ação, o promotor de Justiça José Alexandre Zachia Alan, da Primeira Promotoria de Justiça Especializada de Pelotas, pede que os artigos da Lei Orgânica do Município que criaram as emendas impositivas sejam declarados inconstitucionais por estipularem valores acima do previsto na Constituição para emendas parlamentares. O MPRS também pede que o valor seja limitado imediatamente através de liminar.

Atualmente, os vereadores têm à disposição 3% do orçamento do município, sendo 2% em emendas individuais e 1% em emendas de bancadas partidárias. Na ação, o MPRS pede que o montante máximo seja limitado em 1,55% para emendas individuais e que não haja nenhum pagamento em emendas de bancada.

No orçamento de 2025, que foi aprovado no final do ano passado, os vereadores tiveram mais de R$ 42 milhões à disposição. Para 2026, a previsão é de que o montante ultrapasse os R$ 47 milhões, sendo que metade desse recurso deve ser destinado obrigatoriamente à saúde.

Na ação, ingressada na terça-feira (18), Zachia Alan aponta que a Constituição estabelece um limite de 2% do orçamento para as emendas impositivas do Congresso, dos quais 1,55% são para emendas de deputados e 0,45% para emendas de senadores.

“A Constituição Federal limitou expressamente as emendas impositivas da ‘casa do povo’ ao patamar de 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento). Logo, as emendas impositivas municipais (‘a casa do povo’ no âmbito municipal) devem ser limitadas ao mesmo percentual”, diz um trecho da ação.

O promotor também aponta que as emendas de bancada previstas na Constituição são destinadas às bancadas dos estados, e não às bancadas partidárias. "A Lei Orgânica Municipal apelidou de emenda de bancada construção jurídica que nada tem com as emendas de bancada previstas na Constituição Federal", diz a ação.

Procurado, o presidente da Câmara, o vereador Carlos Júnior (PSD) afirma que ainda não foi notificado.