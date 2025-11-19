Política

MP pede corte de mais de R$ 20 milhões em emendas de vereadores de Pelotas

Ação aponta inconstitucionalidade nas emendas da Câmara e pede que percentual do orçamento caia de 3% para 1,55%

Douglas Dutra

