Política

Legislativo
Notícia

Justiça autoriza bloqueio de mais de R$ 20 milhões em emendas de vereadores de Pelotas

Limite de valores individuais cai de 3% para 1,55% do orçamento; gastos com verbas de bancada ficam suspensos

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS