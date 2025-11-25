“É a tranquilidade que Candiota esperava”, diz prefeito após usina ter operação garantida até 2040

Para o chefe do Executivo, desafio, agora, é utilizar o tempo garantido pela lei para estruturar uma transição energética justa. Jefferson Botega / Agencia RBS

A garantia de funcionamento da Usina Termelétrica Candiota 3 até 31 de dezembro de 2040, prevista na lei sancionada segunda-feira (24) pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, foi recebida como um marco de estabilidade econômica e social para a região da Campanha. A avaliação é do prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, que acompanha o tema em Brasília e considera o desfecho “fundamental para milhares de famílias que dependem do setor”.

A nova legislação altera o marco regulatório do setor elétrico brasileiro e permite a recontratação de termelétricas movidas a carvão mineral nacional para produção de energia de reserva. A medida garante a continuidade das operações da usina controlada pela Âmbar Energia, braço do grupo J&F.

Segundo Folador, o impacto da decisão ultrapassa os limites do município. Ele afirma que a confirmação da operação até 2040 traz segurança econômica a trabalhadores de Candiota, Bagé, Hulha Negra, Pinheiro Machado, Pelotas, Aceguá e até moradores do Uruguai que atuam no complexo termelétrico ou em setores associados.

O prefeito está na capital federal desde o início da semana e relata ter circulado por diversos gabinetes para acompanhar as negociações. Ele cita apoios decisivos de parlamentares gaúchos e interlocução direta do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza com o Congresso.

Tecnologia para captura de carbono

Com a recontratação estendida por 15 anos, o prefeito afirma que o cenário se torna favorável para atrair investimentos em tecnologias de captura de CO₂. Ele menciona, como exemplo, soluções utilizadas na China que capturam até 90% do dióxido de carbono emitido, convertendo o material em fertilizantes à base de amônia.

O Rio Grande do Sul consome cerca de 5,5 milhões de toneladas de fertilizantes por ano, enquanto o Brasil chega a 50 milhões de toneladas, das quais 92% são importadas. Para Folador, a possibilidade de produzir parte desse volume na região pode representar um salto econômico:

— A operação continua garantindo empregos e renda, mas também abre caminho para atrair novas indústrias, especialmente no setor de fertilizantes — afirma.

Segundo ele, o restante das emissões — cerca de 10% — poderia ser capturado por meio de sistemas de cultivo de algas, utilizadas em alimentos, suplementos e ração. Folador diz acreditar que, com todos esses mecanismos, a usina poderia operar com carbono neutro.

