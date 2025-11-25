Política

Avaliação
Notícia

“É a tranquilidade que Candiota esperava”, diz prefeito após usina ter operação garantida até 2040

Publicação da nova lei abre caminho para investimentos em tecnologias de captura de carbono, avaliados como chance de desenvolvimento regional

Felipe Valduga

