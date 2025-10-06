Votação da Consulta Popular começa nesta segunda-feira; serão R$ 2,4 milhões para a Zona Sul

Eleitores podem votar pelo site ou pelo WhatsApp. Douglas Dutra / Grupo RBS

A definição dos projetos que vão receber os recursos da Consulta Popular no orçamento do Rio Grande do Sul, em 2026, começa nesta segunda-feira (6) e vai até sexta-feira (10). A votação é online através do site consultapopular.rs.gov.br e do WhatsApp (51) 3210-3260. Para votar é necessário ter o título de eleitor em mãos ou fazer login com a conta gov.br.

Para a Zona Sul do Estado são R$ 2.400.000 disponíveis, que serão divididos entre os cinco municípios com o maior número de votos nos projetos eleitos.

Segundo a presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Sul, Selma Quevedo Vilela, durante as três assembleias que definiram os projetos que vão a votação, a participação dos gestores públicos da região foi expressiva.

Foram 102 projetos cadastrados no portal. A seleção foi realizada por uma comissão definida em assembleia que filtrou os projetos que estavam dentro das exigências do processo.

— Esperamos ter um número grande de eleitores, superior aos anos anteriores e temos na cédula seis áreas e em cada área um projeto — conta.

Para os municípios serem contemplados, são necessários os votos de no mínimo 2% dos eleitores. Municípios maiores que não atingirem a primeira regra mas que atingirem 50% dos votos em um único projeto também serão contemplado. Serão eleitos os três projetos com mais votos.

Percentuais destinados aos projetos eleitos

Primeiro lugar – R$ 192.000,00 - 40%

Segundo lugar – R$ 168.000,00 - 35%

Terceiro lugar – R$ 120.000,00 - 25%

Projetos disponíveis para votação

Agricultura - “Manejo e Correção de Solos” - (municipal);

Desenvolvimento Econômico - “Continuidade do Projeto Redes de Cooperação nos municípios do Corede Sul” (regional);

Desenvolvimento Rural - “Educação e profissionalização do jovem para o desenvolvimento rural” (municipal);

Desenvolvimento Social - “Combate a Fome - Compra da agricultura familiar com doação simultânea para famílias em situação de vulnerabilidade” (municipal);

Meio Ambiente - “Equipamentos e/ou obras de infraestrutura no enfrentamento das enchentes” (municipal);

Turismo - “Qualificação da infraestrutura Turística” (municipal).



