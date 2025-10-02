Jornalista lança livro sobre a trajetória política de Eduardo Leite

Capa do livro 'Eduardo Leite - Liderança transformadora', do jornalista Eduardo Torres. Divulgação / Eduardo Torres

O jornalista Eduardo Torres anuncia o lançamento do livro Eduardo Leite — Liderança transformadora. A obra de 180 páginas traça a trajetória política do governador do Rio Grande do Sul e ex-prefeito de Pelotas.

Um evento de pré-lançamento será realizado nesta quinta-feira (2) à noite, a partir das 19h30min, com sessão de autógrafos no mezanino do Boteco do Cruz (Rua 15 de Novembro, nº 701).

Torres explica que começou a escrever o livro durante a pandemia, mas só concluiu a obra neste ano.

— Mesmo já tendo escrito um material extremamente denso naquela altura, parei com o trabalho, e ele foi retomado em março ou abril deste ano apenas para finalizar, pois dos 13 capítulos, nove já estavam escritos — relata o autor.

O foco da obra é nas gestões de Eduardo Leite como prefeito e governador, mas o livro também aborda sua vida pessoal, atuação como vereador e os bastidores das campanhas eleitorais.

O livro conta com prefácio do jornalista Clayton Rocha e epílogo do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

A partir desta sexta-feira (3), o livro estará à venda nas lojas da Livraria Vanguarda de Pelotas. No dia 30 de outubro, o autor fará uma sessão de autógrafos na Feira do Livro de Pelotas.



