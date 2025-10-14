Comitiva de prefeitos da Zona Sul leva demandas da região a Brasília

Agendas começaram nesta terça-feira com reunião sobre o Fundo Nacional de Assistência Social. Divilgação / Azonasul

Prefeitos de 16 municípios da Zona Sul estão em Brasília nesta semana para discutir e cobrar soluções para pautas relevantes para o desenvolvimento regional. Os encontros começaram nesta terça-feira (14) e devem acontecer até sexta-feira.

Segundo a Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), as agendas incluem pautas como infraestrutura rodoviária, defesa civil, saúde, agricultura e articulações junto aos deputados e senadores gaúchos para destravar projetos estratégicos para os municípios.

A missão cumpriu a primeira agenda na manhã desta terça-feira (14), com o coordenador geral de gestão de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, Pablo Pinheiro, que apresentou programas e linhas de financiamentos disponíveis aos municípios.

Segundo o presidente da Azonasul e prefeito de Pinheiro Machado, Ronaldo Madruga (PP), a conversa foi muito positiva.

— Recebemos orientações técnicas valiosas e conhecemos caminhos reais para avançar em projetos que fortalecem a rede de proteção social nos municípios — destaca.

A aquisição de máquinas e a recuperação de estradas que sofrem os efeitos das chuvas foi a pauta no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A comitiva foi recebida pelo coordenador de políticas públicas, Alexandre Peixoto.

Na parte da tarde, a agenda incluiu um encontro no gabinete da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), e visitas à bancada gaúcha no Congresso.

Agenda de quarta

As agendas da comitiva da região continuam até a sexta-feira. Nesta quarta, os prefeitos devem ir até o Ministério da Saúde às 16h.