Comitiva de prefeitos da Zona Sul leva demandas da região a Brasília

Prefeitos de 16 municípios da Zona Sul estão em Brasília nesta semana para discutir e cobrar soluções para pautas relevantes para o desenvolvimento regional. Os encontros começaram nesta terça-feira (14) e devem acontecer até sexta-feira.
Segundo a Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul), as agendas incluem pautas como infraestrutura rodoviária, defesa civil, saúde, agricultura e articulações junto aos deputados e senadores gaúchos para destravar projetos estratégicos para os municípios.
A missão cumpriu a primeira agenda na manhã desta terça-feira (14), com o coordenador geral de gestão de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, Pablo Pinheiro, que apresentou programas e linhas de financiamentos disponíveis aos municípios.
Segundo o presidente da Azonasul e prefeito de Pinheiro Machado, Ronaldo Madruga (PP), a conversa foi muito positiva.
— Recebemos orientações técnicas valiosas e conhecemos caminhos reais para avançar em projetos que fortalecem a rede de proteção social nos municípios — destaca.
A aquisição de máquinas e a recuperação de estradas que sofrem os efeitos das chuvas foi a pauta no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A comitiva foi recebida pelo coordenador de políticas públicas, Alexandre Peixoto.
Na parte da tarde, a agenda incluiu um encontro no gabinete da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), e visitas à bancada gaúcha no Congresso.
Agenda de quarta
As agendas da comitiva da região continuam até a sexta-feira. Nesta quarta, os prefeitos devem ir até o Ministério da Saúde às 16h.
Também é prevista uma visita ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e ao Ministério dos Transportes para tratar do fim do contrato de concessão do Polo Rodoviário Pelotas, administrado pela Ecovias Sul. Ainda não há um horário definido para as reuniões.