Prefeitura de Capão do Leão justifica corte de gastos após protesto de servidores

A Prefeitura de Capão do Leão divulgou uma nota nesta quarta-feira (22) em que justifica o conjunto de medidas de contenção de gastos adotado a partir do Decreto nº 149/2025, publicado na semana passada.

A explicação acontece dias após motoristas da Secretaria da Saúde protestarem, na segunda-feira (20), em frente à pasta contra o corte nas diárias de viagem.

Segundo o Executivo, o objetivo do decreto é reverter a queda de R$ 2,5 milhões na arrecadação do município registrada entre setembro e outubro. De acordo com o governo, o impacto é causado pelo Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

As principais ações visam o equilíbrio das contas públicas e incluem o corte total de diárias para prefeito, vice, secretários, cargos comissionados e servidores com função gratificada. Os demais servidores tiveram as diárias reduzidas.

Também foram determinadas a readequação de horas extras, o cancelamento de eventos da prefeitura, como o Carnaval de 2026, e a interrupção das obras financiadas apenas com recursos municipais.

A Prefeitura de Capão do Leão informa à população que, devido à expressiva redução na receita municipal nos meses de setembro e outubro, foi publicado um decreto com medidas de limitação de empenho e movimentação financeira no âmbito da administração pública municipal, válidas até o final de 2025.

A medida visa assegurar o equilíbrio fiscal e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Entre setembro e outubro deste ano, o município enfrentou uma queda de aproximadamente R$ 2,5 milhões em sua receita. Esse valor representa cortes significativos em diferentes fontes de arrecadação:

- R$ 500 mil a menos no repasse de ICMS (Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços);

- R$ 1,1 milhão a menos no Fundo de Participação dos Municípios (FPM);

- R$ 800 mil a menos no repasse do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).

Embora a arrecadação de novembro possa voltar à média, ela não representa aumento real de receita, apenas um retorno parcial, sem compensar as perdas acumuladas.

Medidas adotadas para contenção de despesas

Diante desse cenário, a Prefeitura de Capão do Leão adotou uma série de medidas de contenção de despesas, válidas até o final de 2025, sendo que algumas se aplicam especificamente até 31 de dezembro de 2025:

- Corte total de diárias para o Prefeito, Vice-Prefeito, secretariado, cargos comissionados (CCs) e funções gratificadas (FGs);

- Redução das diárias para os demais servidores;

- Readequação de horas extras para todos os servidores até 31 de dezembro de 2025;

- Cancelamento de todos os eventos organizados pela Prefeitura, incluindo festividades públicas, até o Carnaval de 2026, que também está cancelado.

- Pausas em obras com recursos exclusivamente municipais, que só serão retomadas a partir de 2026;

- Continuidade das obras que contam com financiamento externo ou emendas parlamentares, garantindo a conclusão dos projetos já em andamento com recursos assegurados.

Transparência e compromisso com a população

A Prefeitura reforça o seu compromisso com a transparência na gestão dos recursos públicos e com a manutenção dos serviços essenciais. As medidas adotadas, embora difíceis, são necessárias para garantir a estabilidade financeira do município e permitir que Capão do Leão siga avançando com responsabilidade.

Contamos com a compreensão da população neste momento de ajuste, que reflete um cenário nacional de queda nos repasses federais e estaduais que afeta diretamente os municípios de pequeno e médio porte.