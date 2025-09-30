Política

Serviço público
Notícia

Projeto prevê a criação de 2,2 mil vagas e abre caminho para concurso em Pelotas

Em tramitação na Câmara, proposta cria cinco novos cargos e amplia mais de 20 funções já existentes

Gabriel Veríssimo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS