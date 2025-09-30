Projeto prevê a criação de 2,2 mil vagas e abre caminho para concurso em Pelotas

Cinco novos cargos serão criados e mais de 20 funções terão ampliação de vagas. Igor Islabão / Grupo RBS

A Prefeitura de Pelotas protocolou um projeto de lei que prevê a criação e a ampliação de 2.200 vagas no quadro de servidores do município. A proposta visa suprir as demandas do serviço público e abre caminho para a realização de concurso público.

O projeto cria cinco cargos: professor II de Computação, auxiliar de inclusão, arquivista, cuidador social e técnico em manutenção de equipamentos médico-odontológicos. Além disso, a proposta amplia o número de servidores de mais de 20 funções já previstas em lei.

A proposta já está em tramitação na Câmara de Vereadores. No momento, o projeto aguarda parecer das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Orçamento e Finanças (COF) antes de ir à votação em plenário.

Do total de vagas, 882 são referentes aos novos cargos e 1.318 sobre a ampliação. Caso todas as vagas sejam preenchidas, as despesas anuais seriam de R$ 93,5 milhões.

Concurso público

A secretária de Recursos Humanos, Carla Cassais, afirma que a gestão não pretende preencher todas as vagas imediatamente, mas um concurso público já está previsto para o final deste ano.

— Para o concurso público, os cargos e as vagas têm que existir. Não adianta a gente fazer um concurso se as vagas estão todas ocupadas — pontua a secretária. Segundo ela, a prefeitura está na fase inicial da contratação da banca avaliadora.

Carla afirma que as secretarias estão operando com déficit de pessoal, o que levou à necessidade de contratações emergenciais no primeiro semestre para suprir as demandas do serviço público.

— Um dos motivos para essa ampliação é justamente reduzir a necessidade de contratos emergenciais. Eles devem se restringir a situações excepcionais, como afastamentos por motivos de saúde, por exemplo.

A secretária afirma que a criação das vagas passou por uma análise das necessidades de cada secretaria no atendimento à população. Ela citou como exemplo a criação do cargo de professor de Computação para as escolas municipais.

— Já passou da hora de termos um trabalho mais concreto com as crianças nessa área. Ter um profissional com formação específica para isso é fundamental.



