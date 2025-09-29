Política

Prefeitura de Pelotas prevê orçamento de R$ 2,2 bilhões para 2026

Prefeito Fernando Marroni afirma que arrecadação pode ter queda de até R$ 9 milhões por medidas como a isenção do Imposto de Renda

Gabriel Veríssimo

