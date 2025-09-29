Pelotas terá novo secretário de Habitação e Regularização Fundiária

O convite para que Marcola assumisse o cargo havia sido feito por Marroni em junho. Ricardo Bandar / Prefeitura de Pelotas

A Prefeitura de Pelotas terá um novo titular à frente da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (SHRF). O prefeito Fernando Marroni anunciou, nesta segunda-feira (29), o nome do vereador Marcos Ferreira (União Brasil), conhecido como Marcola, para comandar a pasta. A posse está prevista para o mês de outubro.

O convite para que Marcola assumisse o cargo havia sido feito por Marroni no mês de junho. Até então, a secretaria vinha sendo comandada por Marta da Rosa. A mudança, no entanto, não foi oficialmente detalhada pelo Executivo.

Formado em Direito, Marcola foi eleito vereador por quatro mandatos consecutivos, iniciando sua trajetória na Câmara Municipal em 2013. Atualmente, ele está licenciado do cargo legislativo para assumir a nova função no Executivo.